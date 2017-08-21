Фестиваль пляжных видов спорта в Севастополе

С 25 августа по 2 сентября в севастопольском Центре пляжных видов спорта (набережная парка Победы, 2) состоится открытый фестиваль пляжных видов спорта.

Фестиваль будет проведен для и популяризации систематических занятий физкультурой и спортом, развития пляжных видов спорта.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие независимо от уровня подготовки.

В соревнованиях по пляжному футболу могут принять участие команды в составе 10 человек, в волейболе – по 2 спортсмена. Для регистрации всем желающим командам необходимо отправить заявку на электронный адрес umis@sev.gov.ru.

Время проведения фестиваля:

25 августа и 1 сентября с 16.00 до 20.00,

26 августа и 2 сентября с 8.30 до 12.30.

Вход для участников и зрителей свободный.

Организаторы фестиваля — Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя и Региональная общественная организация «Федерация футбола города Севастополя».

Источник visitcrimea.guide