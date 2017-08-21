Фестиваль пляжных видов спорта в Севастополе

21 августа 2017     37
Фестиваль пляжных видов спорта в Севастополе

С 25 августа по 2 сентября в севастопольском Центре пляжных видов спорта (набережная парка Победы, 2) состоится открытый фестиваль пляжных видов спорта.

Фестиваль будет проведен для и популяризации систематических занятий физкультурой и спортом, развития пляжных видов спорта.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие независимо от уровня подготовки.
В соревнованиях по пляжному футболу могут принять участие команды в составе 10 человек, в волейболе – по 2 спортсмена. Для регистрации всем желающим командам необходимо отправить заявку на электронный адрес umis@sev.gov.ru.

Время проведения фестиваля:
25 августа и 1 сентября с 16.00 до 20.00,
26 августа и 2 сентября с 8.30 до 12.30.

Вход для участников и зрителей свободный.

Организаторы фестиваля — Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя и Региональная общественная организация «Федерация футбола города Севастополя».

Источник visitcrimea.guide

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике Фестивали


Байк-шоу "Русский реактор" Байк-шоу «Русский реактор»

18 и 19 августа в Севастополе на горе Гасфорта будет проходить ежегодное масштабное мероприятие «Байк-шоу». Международное действо состоится под названием «Русский реактор». Традиционно в программе заявлена большая музыкальная часть, а также кульминация, в рамках которого гости Байк-шоу увидят большое постановочное пиротехническое представление с трюковыми и театральными элементами. Программа 18 августа 18.00-18.50 группа «Декабрь» 19.00-19.50 Ольга… читать »

Фестиваль музыкального движения и пластического танца «Терпсихора в Тавриде» пройдёт в Херсонесе Фестиваль музыкального движения и пластического танца «Терпсихора в Тавриде» пройдет в Херсонесе

С 22 августа по 3 сентября на территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдет фестиваль музыкального движения и пластического танца «Терпсихора в Тавриде». Пластический танец, возникший в России под влиянием искусства Айседоры Дункан, обращается к античным истокам и идеалам гармонического движения, соединенного с музыкой, пением. Синтез искусств придает особое звучание нынешнему фестивальному проекту. Музыканты и художники… читать »

Спортивный фестиваль "Силушка" на Приморском бульваре Спортивный фестиваль «Силушка» на Приморском бульваре

12 Августа, на Приморском бульваре, в честь Дня физкультурника, при поддержке Управления по Делам Молодежи и Спорта города Севастополь, состоится «Спортивный Фестиваль Силушка», где пройдет финал Кубка «Силушка» среди спортсменов Крымских тренажерных залов, а также зрелищные соревнования «Богатырь Крыма», показательные выступления по армрестлингу от тренажерного зала Триумф, Zumba флешмоб и мастер — класс по стрейчингу… читать »

Фестиваль «Парусная Неделя Севастополя» Фестиваль «Парусная Неделя Севастополя»

С 23 по 27 августа 2017г. в Севастополе пройдёт ежегодный фестиваль «Парусная Неделя Севастополя». Фестиваль «Парусная Неделя Севастополя» состоится в бухте Омега и на набережной яхт-клуба «Юг» в районе парка Победы, давая возможность севастопольцам и гостям нашего города в течение нескольких дней стать участниками потрясающего зрелища: парада яхт и спортивных гонок, выступлений музыкальных коллективов на… читать »

Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе»

19 и 20 августа в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе», где выступят известные российские и зарубежные оперные певцы: Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Владимир Маторин и другие. Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе» объединит ведущих солистов, а также молодых артистов российской и зарубежной оперной сцены. Фестиваль… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info