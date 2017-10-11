Фестиваль «Русская Троя» — масштабная реконструкция первой обороны Севастополя

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя», посвящённый героической обороне Севастополя в дни Крымской войны 1853-1856 гг., пройдет в Севастополе 28 и 29 октября.

Организаторы – Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и Российское военно-историческое общество — воссоздадут события из истории осажденного города на тех самых местах, где в годы обороны шли упорные бои: на Историческом бульваре, на территории 4 бастиона и батарее Костомарова.

Название фестиваля – «Русская Троя» — повторяет определение, данное Севастополю французским писателем Виктором Гюго. Осаду Севастополя с осадой Трои сравнила и английская газета «Times» после того, как её корреспондент стал свидетелем героической обороны города.

«Русская Троя» проводится при прямой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Ожидается, что фестиваль соберет участников военно-исторических клубов Крыма, России и зарубежья. Фестиваль станет одним из самых масштабных, проводящих реконструкцию событий первой обороны Севастополя (ранее проводилась только реконструкция боя во рву 4-го бастиона).

Недалеко от здания Панорамы обороны Севастополя будет разбит русский походный лагерь. «Там гости фестиваля ознакомятся с униформой, снаряжением и фортификационными сооружениями нашей армии времён Крымской войны, — сообщил директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко. – Будут воссозданы пороховые погреба, передовой ложемент, лазарет выдающегося хирурга Николая Пирогова, в котором он в условиях войны оперировал».

«Помимо костюмов и амуниции, мы готовим к фестивалю шесть орудий, максимально приближенных к оригинальным пушкам той эпохи, – сообщил руководитель севастопольского Клуба любителей истории Отечества Юрий Мишин. – В Крыму большинство реконструкций событий Крымской войны проходят в местах, где русская армия проигрывала сражения. Здесь же, в Севастополе, наши предки в течение года побеждали ежедневно. Здесь много подлинного исторического материала, мы давно мечтали о таком фестивале».

«Наша задача – рассказать об активном характере обороны Севастополя, показать несгибаемость русского духа. Для реконструкции будут выбраны самые яркие страницы героической обороны города. Для этого мы готовим на Историческом бульваре новую площадку с местами для зрителей. Идёт пошив костюмов, привлечены военные историки, музейные сотрудники и ведущие военно-исторические клубы страны», — прокомментировал подготовку фестиваля заместитель директора Главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России Дмитрий Соложенцев.

Время проведения фестиваля — в конце октября — выбрано не случайно: это начало школьных каникул. Для школьников и студентов пройдут уроки «живой истории», гости фестиваля увидят первый русский документально-игровой фильм о Крымской войне режиссёра Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя» (1911 г.). Для работы в интерактивной зоне фестиваля съедутся ремесленники: гостей Исторического бульвара ждёт серия авторских мастер-классов. Запланировано проведение интерактивных площадок: «Уроки каллиграфии», «Гончарная мастерская», «Точильная мастерская», «Перевязочный пункт», «Кузница», «Сапожная мастерская», «Посвящение в артиллеристы», «Ретро фотоателье», «Рекрутская школа».

Организаторы фестиваля «Русская Троя» приглашают севастопольцев и гостей города-героя принять участие в новом для Севастополя мероприятии. Вход свободный.

Подробная программа фестиваля и схема расположения интерактивных площадок опубликована на сайте: www.rustroya.ru

Автор фото — Шевченко Виктор livejournal.com