Фестиваль творческой молодежи «МолодежьFM» в Севастополе

27 июня 2017 года с 19:00 до 22:00 в городе Севастополе на набережной Корнилова (напротив памятника Кораблям эскадры), в рамках празднования Всероссийского дня молодежи, состоится фестиваль творческой молодежи «МолодежьFM». Организатором мероприятия выступает Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.

Уже во второй раз в Севастополе на трёх площадках пройдет настоящая битва вокальных уличных групп «Молодежь FM». Главной идеей и целью Фестиваля является объединение творческой молодежи города Севастополя, а также вовлечение ее в социально-творческую и досуговую деятельность.

В рамках Фестиваля три группы с разными стилями исполнения и жанрами будут соревноваться за звание лучшей уличной группы города Севастополя. Для каждого номинанта отведено ровно 30 минут для своего выступления, оценивать которые будут жители и гости города-героя.

В этом году в конкурсе примут участие:

1. Группа «Будни»

2. Группа «Touch the wind»

3. Группа «Fellos»