Фестиваль технического творчества

2 июля в 11:00 на базе Севастопольской станции юных техников (ул. Горпищенко, 39) впервые пройдет Фестиваль технического творчества – открытый праздник для всей семьи.

Участников события ждут соревнования в веб-дизайне, компьютерной графике, мультипликации, знании Scratch и робототехнике, а также конкурсы, мастер-классы, игры, розыгрыши призов от ведущих технических сообществ города.

На фестивале будут работать площадки:

1. Роботрек

2. ЛегоКласс

3. Слобода IT

4. Малая академия наук

5. StartJunior

6. Крымский IT-Кластер и Лаборатория профессий будущего: новые компетенции и востребованные специалисты на основании Атласа профессий будущего http://atlas100.ru/

7. Выставка технического творчества СЮТ

8. «РАСТИ» — экоплощадка: мастерклассы и экопросвещение, раздельный сбор мусора, сбор батареек.

9. Мастер-класс по компьютерной графике: чтобы овладеть графическими редакторами — «Фотошопом», например — достаточно посетить увлекательный часовой мастер-класс по компьютерной графике. Созданные шедевры можно будет распечатать и забрать с собой.

10. Мастер-класс по анимации и мультипликации в среде Scratch — мальчишки и девчонки всего за один час станут настоящими аниматорами и режиссерами собственного мультфильма.

11. Площадка авто/мото техники. Какой мальчишка не мечтает оказаться за рулем быстрого гоночного автомобиля или мотоцикла? А прокатиться на юрком карте по настоящей гоночной трассе? Гостей ждут незабываемые впечатления на площадке автомототехники: показательные выступления, знакомство с техникой, пилотами и руководителями направления. Участвуют карты, мотоциклы, багги и автомобили СЮТ.

12. Площадка радиопеленгации

13. Площадка Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) — подводная робототехника и исследовательские системы.

14. Мастер-класс от художественной студии СЮТ на техническую тему.

Также можно будет ознакомиться с роботизированными системами на службе МЧС и ЧФ РФ, посетить выставку и мастер-классы технического творчества Севастопольской детской морской флотилии.

Вход свободный

Справки по телефону: +7 978 907-31-13, Максим Виноградов

Подробности на странице мероприятия в VK