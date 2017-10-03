Фестиваль #WineFest собрал на виноградниках “Золотой Балки” более 15 тысяч гостей

Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest за два удивительных солнечных дня подарил жителям Крыма и гостям полуострова прекрасное праздничное настроение и завершился жизнеутверждающими аккордами песен Челентано. В минувшие выходные на виноградниках «Золотой Балки», где проходил фестиваль, побывало более 15 тысяч человек.

#WineFest – это праздник трудолюбия и изобилия, который проводится в Балаклаве уже второй год. На время фестиваля на общей площадке “Золотой Балки” объединяются лучшие виноделы Крыма и Севастополя, для того, чтобы познакомить гостей со своими последними достижениями. В рамках деловой программы фестиваля на крыше Шампанерии “ТерруАрт” в субботу 30 сентября прошел Салон вин, на котором cобрался весь цвет севастопольского виноделия: Павел Швец (UPPA Winery), Олег Репин (Oleg Repin), Валерий Захарьин («Дом Захарьиных»), Игорь Сердюк и Сергей Чигирин (Alma Valley), Рем Акчурин (СВЗ, Rem Akchurin Winery), Сергей Бескоровайный («Бельбек»), Елена Костенко («Золотая Балка»), Виталий Маринчук (Yayla) и многие другие. У каждого винного бренда был свой дегустационный стол. Специальный гость фестиваля – руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян презентовал гостям и участникам форума Крымский раздел нового авторского Гида «Российские вина 2016/2017».

Самым знаковым событием фестиваля стало торжественное открытие Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь». Губернатор края Дмитрий Овсянников и глава ассоциации Павел Швец презентовали собравшимся монолит из местного известняка, с высеченными на нем правилами севастопольского винодела, среди которых: идеальная зрелость винограда, обозначение конкретного виноградника и только местный виноград. Бренд «Севастополь» становится показателем продукта высокого качества, защищенного географическим указанием (ВЗГУ) или наименованием места происхождения (ВЗНМП). Это дает покупателю информацию о том, что вино произведено именно в Севастополе и из винограда, выращенного в регионе.

По словам Павла Швеца, “То, что случилось сегодня – это результат непростой двухлетней работы всех виноделов, мы два года общались и спорили, чтобы прописать эти стандарты.”

«Мы с большим воодушевлением подписались под этими правилами,- прокомментировал cобытие совладелец агрофирмы «Золотая Балка» Артем Зуев, — потому что, следуя им, мы сможем создавать и продвигать лучшие российские вина, передающие достоинства поистине уникального севастопольского терруара».

Открытый фестиваль стал грандиозным событием не только для профессионалов, но и для всех посетителей. #WineFest – это социальное и культурное мероприятие, веселый праздник для всей семьи. Развлекательная программа поразила гостей своим масштабом и разнообразием. Помимо дегустаций от крымских виноделов и фудкортов от лучших ресторанов полуострова, были организованы тематические площадки с увлекательными историческими реконструкциями, а также ярмарки местных продуктов и крымских сувениров. Здесь можно было показаться на лошадях, посетить мини-зоопарк и полетать на воздушном шаре. Каждый желающий мог примериться к роли винодела, приняв участие в соревновании на выжимание винограда ногами в огромной давильне, как это делалось в древние времена. Оба дня фестиваля на огромной фестивальной сцене выступали популярные местные музыкальные группы.

Завершился двухдневный фестиваль концертом специального гостя из Италии, легендарного маэстро Челентано. Долгожданная команда музыкального проекта Celentano Tribute Show прибыла на поле «Золотой Балки» на вертолете и тут же вышла на сцену. Гости фестиваля сразу почувствовали тепло, исходящее от темпераментной группы из солнечной Италии и начали подпевать любимым песням: Amore No, Soli, Suzana и др.

Фестиваль WineFest cтал одним из самых посещаемых массовых праздников Крыма и признан вторым лучшим винным фестивалей этой осени в России по версии аналитиков агентства ТурСтат.