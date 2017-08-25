Чемпионат по Аквабайку и показательные выступления флайбордистов в Севастополе

25 и 26 августа соответственно в рамках Парусной Недели Севастополя на территории Яхт-Клуб «Юг» (Парк Победы, ул. Летчиков, 11) состоятся Чемпионат по Аквабайку, а также выступления флайбордистов.

экстремальные гонки на воде —

25 августа с 11.00 до 17.00 будут проходить экстремальные гонки на воде — чемпионат по аквабайку.

Чтобы принять в нем участие спортсмены со всей России – от Воронежа до Тюмени — переправлялись в Крым вместе со своим оборудованием. Зрелищное шоу Чемпионата включает в себя 3 вида соревнований: фристайл, кольцевые гонки и слалом. Кольцевые гонки на аквабайках – это общий старт и прохождение трассы на скорость. Слалом – скоростная гонка по сложной дистанции, которую участники соревнований проходят поочерёдно. Самое зрелищное шоу – это фристайл: спортсмены соревнуются в акробатических трюках, покоряя волны и сердца зрителей!



26 августа с 11.00 до 16.00 эстафету водного экстрима принимают флайбордисты.

В течении всего дня водные супергерои будут поражать гостей Парусной Недели Севастополя своими трюками. Флайбордист, летающий на доске, может подниматься на высоту до 10 метров, выполнять сальто, вращения вокруг своей оси, повороты, зависания в воздухе, эффектные выходы и погружения. Одним из самых эффектных трюков считается «дельфин»: спортсмен, двигаясь вдоль поверхности воды, ныряет в воду и выныривает подобно обитателю морских глубин. Флайбордисты завершат свое выступление экстремальным пиротехническим шоу.