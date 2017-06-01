GREEN JAZZ FEST в Севастополе

С 4 по 6 июня в художественной галерее «Зелёная Пирамида» (ул. Древняя, 29) будет проходить ежегодный GREEN JAZZ FEST.

За эти три дня на Jazz фестивале продемонстрируют своё мастерство музыканты из Севастополя, Симферополя, Ялты, Алушты, Москвы, Донецка

Расписание выступлений:

4 июня воскресение

18:00 Jazz For Men (Севастополь)

18:30 Вокал бенд МЕЛОС (Симферополь)

19:15 Квартет Ирины Рукавицыной (Симферополь)

20:00 South Sound Lab (Севастополь)

21:00 City Big Band & Юлия Разина (Севастополь)

5 июня понедельник

18:00 Tuxedo Jazz (Симферополь-Киев)

19:00 Рыбальченко projects (Севастополь)

20:00 Like Band (Севастополь-Симферополь)

21:00 Yalta (Ялта) Виталий Макукин (Алушта)

6 июня вторник

18:00 Touch The Wind (Севастополь)

19:00 Анна Шакель & Со (Севастополь-Донецк)

20:00 Paranormal Jazz (Севастополь)

21:00 Jazz Tuesday & Юлия Разина (Севастополь)

Вход свободный.

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