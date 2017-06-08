IV Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал

11 июня в 19:00 на площади Михайловской береговой батареи под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров состоится IV Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал, посвященный Дню России и дню города-героя Севастополя.

В этом году в торжественном бальном параде будут участвовать 130 офицерских и 100 гражданских пар со всей России.

В предстоящей бальной программе, посвященной тематике «Герой нашего времени», участников ждет парад литературных героев в результате которого все присутствующие ответят на самый главный вопрос – кто он, Герой нашего времени?

В рамках подготовки проекта для зрителей и участников прозвучит симфония «Экипаж», муз. И. Демуцкого – посвящение памяти Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, В.М. Халилова и всех русских офицеров, внесших вклад в сокровищницу мировой культуры. Произведение «Экипаж» написано специально для Большого Севастопольского Офицерского Бала композитором и автором балета «Герой нашего времени» Ильей Демуцким. На него будет поставлен хореографический номер с офицерами-участниками Бала.

Впервые на балу под руководством Михаила Халилова объединятся два оркестра — симфонический и военно-духовой, чтобы исполнить «Вальс Бегония» и почтить память композитора, генерала-лейтенанта Валерия Халилова — выдающегося военного дирижера, трагически погибшего 25 декабря 2016 года вместе с музыкантами своего оркестра и артистами Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

Событие посетит Игорь Чапурин — российский дизайнер, который в этом году выступил в роли официального модельера Бала, разработал и пошил дизайнерские платья в соответствии со стилистикой Офицерского Бала.

Впервые на Балу будет установлена вместительная зрительская трибуна, с которой открывается вид на всю площадь Михайловской Береговой батареи и дает широкий обзор на действие бального парада.

Фото Рябиченко Аллы VK