Puja Tribal Festival в Севастополе

5-6 августа в Севастополе пройдет Puja Tribal Festival in Crimea 2017.

Это уникальное для города танцевальное событие, посвященное современному танцевальному стилю трайбл-фьюжн. Данное направление называют одним из самых ярких и зрелищных, так как оно совмещает в себе черты фламенко, восточных, индийских и египетских танцев.

В программе фестиваля — мастер-классы по трайбл-фьюжн от известных педагогов России и Украины, выступления на площадках города.

5 августа в 18:30 в рамках проекта «Праздник каждый день» на открытой городской сцене «Ракушка» состоится грандиозный гала-концерт «Образы», представляющий собой танцевально-музыкальное трайбл-шоу с участием гостей фестиваля, звезд России, Украины, Европы и Крыма.

Завершится фестиваль 6 августа в арт пространстве «АРТЦЕХ» мастер классом по раскрытию природного голоса от Яны Лифановой и импровизационным выступлением участников в под живой аккомпанемент севастопольских и крымских музыкантов. Также гостей вечера ожидает электронный лайв сет Анастасии Fusionista.