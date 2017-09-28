#WineFest: Фестиваль сбора урожая и виноделия на виноградниках “Золотой Балки”

30 сентября и 1 октября с 13:00 до 19:00 в Балаклаве, на виноградниках «Золотой Балки» (ул.Крестовского 66) состоится главный праздник золотой осени — Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest.

Масштабное мероприятие проводится уже второй год и представляет собой настоящий парад достижений крымских виноделов, во время которого все желающие могут попробовать лучшие плоды их деятельности. Цель фестиваля – поддержка виноделов Крыма и Севастополя, популяризация результатов их непростого труда, а также развитие эногастрономического туризма в Крыму.

#WineFest — это социальное и культурно-значимое событие. Вход на территорию фестиваля абсолютно свободный для всех крымчан и гостей черноморского побережья. Идея открытого фестиваля поддержана правительством города Севастополь и реализуется под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь».

По аналогии с фестивалями молодого вина, которые проводятся во всех ведущих винодельческих регионах мира, #WineFest станет не только презентационной площадкой, но и территорией дискуссий и обмена опытом для профессионалов рынка. В деловой программе примут участие ведущие виноделы Севастополя и Крыма, сомелье и кависты, рестораторы и отельеры, бизнесмены и журналисты. Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь» организует Салон вин, где пройдут дегустации с севастопольскими производителями, а также Зону семинаров, где познакомит участников с особенностями Севастопольского терруара, проведет мастер-классы по сочетаемости вин и блюд. Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян специально приедет из Москвы на #WineFest, чтобы презентовать Крымский раздел нового авторского Гида «Российские вина 2016/2017».

#WineFest знакомит гостей не только с прекрасными крымскими вина, но представляет самые качественные местные продукты и самые интересные ресторанные концепции. #WineFest – это веселый праздник для всей семьи, на котором интересно и с пользой могут провести время и дети, и взрослые.

Программа фестиваля:



30 сентября

11:00 — Начало работы всех зон фестиваля, старт интерактивной программы

13:00 — Торжественное открытие первого дня фестиваля, выступления музыкальных коллективов . Коллектив Yanika Orchestra

11:00 – 19:00 – Работа всех интерактивных зон фестиваля: квесты, винная битва, винодавильня, вело-турнир среди детей, контактный зоопарк, конно-трюковое шоу «Джигитовка», фото-зоны, детские мастер-классы, надувной батут-лабиринт, гастрономическая зона, маркет-зона, катание на осликах, мини-пони, лошадях, ремесленная мастерская, воздушный шар, винная деревня, военно-историческая реконструкция, тир: стрельба из лука, метание копьями и ножами, рыцарский турнир

15:00 – 16:00 – Конкурсы «Винная битва» и «Винодавильня»

16:00 – 17:00 – Представления интерактивных зон: рыцарский турнир, конно-трюковое шоу «Джигитовка», военно-историческая реконструкция Крымской войны, исторические винодавильни

17:00 – 19:00 – Выступление музыкальных коллективов, розыгрыш призов. Певица KRILA, группа FELLAS

1 октября

11:00 – Начало работы всех зон фестиваля

11:00 – 19:00 – Работа всех интерактивных зон фестиваля: квесты, винная битва, винодавильня, вело-турнир среди детей, контактный зоопарк, конно-трюковое шоу «Джигитовка», фото-зоны, детские мастер-классы, надувной батут-лабиринт, гастрономическая зона, маркет-зона, катание на осликах, мини-пони, лошадях, ремесленная мастерская, воздушный шар, винная деревня, военно-историческая реконструкция, тир: стрельба из лука, метание копьями и ножами, рыцарский турнир

13:00 – 15:00 – Торжественное открытие второго дня фестиваля. Выступление пианиста Алексея Таланова, г. Москва. Танцевальный мастер-класс – разучиваем танец Челентано. Крио-шоу

15:00 – 16:00 – Конкурсы «Винная битва» и «Винодавильня»

16:00 – 17:00 – Представления интерактивных зон: вело-турнир, рыцарский турнир, конно-трюковое шоу «Джигитовка», военно-историческая реконструкция Крымской войны, исторические винодавильни

17:00 – 18:00 – Награждение победителей квеста

18:00 – 19:00 – Итальянский музыкальный проект Celentano Tribute Show, в котором представлены лучшие песни и перформансы легендарного Адриано Челентано

Фото с сайта gastrosev.ru