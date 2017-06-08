X Фестиваль индийского танца «В ритме жизни» в Херсонесе

10 июня в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» состоится VII Фестиваль танца от участников Театра классического индийского танца «Лакшми Лила».

Шоу «В ритме жизни» — покорило сердца тысяч. Происходящее завораживает, а искренность не оставляет равнодушным никого. Зрителей ждёт изысканная и чувственная программа: новая хореографическая постановка, продуманные сюжетные линии, захватывающие дух спецэффекты, песни и танцы, получившие признание у нашей публики.

Начало в 20:00.

Заказ билетов по телефону: +7 (978) 049 70 35