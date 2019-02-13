Выставка акварелей Ирины Олейниковой

В Информационно-образовательном центре “Русский музей: виртуальный филиал” Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого открылась выставка акварелей члена Союза художников России Ирины Олейниковой (Севастополь).

Какой мы знаем акварель, являющую собой спектр необычайных возможностей и перспектив для любого художника и творца? Экспрессивная и каллиграфичная, деликатно-утонченная и рождающая бурный всплеск эмоций, трансформирующийся в а-ля «прима», в один присест.

Влюбленная в акварель автор транслирует созерцателю своих произведений не просто одну из технических возможностей пространства, сотканного музами Аполлона, но и отражает образы собственной души художницы. Именно такой диалог ведет со своим зрителем Ирина Олейникова, представляющая зрителю 33 акварели на открывающейся авторской выставке «Я лета воспела фруктовый мотив».

Название отсылает нас к классическим традициям русской акварели — автор отдает дань уважения в своих техничных лессировках шедеврам Ф. П. Толстого, П. Ф. Соколова, А. А. Козлова.

Отражая характер автора, биография Ирины Олейниковой словно показывает ее последовательные, спокойные шаги по избранной творческой стезе. После окончания в 1991 году Крымского художественного училища им. Самокиша она является активной участницей многочисленных пленэров и выставок, проводимых на всей территории полуострова. Ее искусство тесно связано с роскошеством цветочных и фруктовых тем в жанре натюрморта.

Именно поэтому, в преддверии весны, ее февральская акварельная выставка «Я лета воспела…» заслуживает внимания севастопольского ценителя акварельной живописи. Богатство красок органично сочетается с рогом изобилия летних плодов, написанных во время летних пленэров. И это очень своевременно — живописная цветотерапия исцелит наши застывшие в зимнюю пору эмоции и чувства. А божественный аромат цветов настроит на предстоящую поэзию наступающей крымской весны.

На открытии выставки можно не только убедиться в этом, но и лично познакомиться с этим творчески и разносторонне одаренным автором.



Экспозиция работает с 6 февраля по 6 марта 2019 г. в Информационно-образовательном центре “Русский музей: виртуальный филиал” Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) без выходных.

Вход свободный.

Регистрация на групповое посещение и лекционное сопровождение

по тел.: +7 978 023 81 29;

+7 978 949 99 40

Выставка действует на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с изобразительным искусством, литературой и коммуникацией.