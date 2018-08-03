«Алчевск – Севастополь: вехи памяти и славы»

31 июля 2018     141
«Алчевск – Севастополь: вехи памяти и славы»

31 июля в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя открылась выставка «Алчевск – Севастополь: вехи памяти и славы».

Выставка повествует об уроженцах Луганской Республики, Героях Советского Союза Петре Липовенко и Владимире Снесареве, а также о бойцах 315 стрелковой дивизии, принимавших участие в боях за Севастополь в годы Великой Отечественной войны.

Пётр Николаевич Липовенко встретил начало Великой Отечественной войны в составе 365-й зенитной батареи 110-го зенитно-артиллерийского полка ПВО Черноморского флота. В декабре 1941 г. «за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецкими оккупантами на подступах к Севастополю» был награждён медалью «За боевые заслуги». В июне 1942 г., отбивая яростные атаки противника в расположении легендарного форта “Сталин” пал смертью храбрых. «За мужество, отвагу и геройство он заслуживает звания Героя Советского Союза», – говорится в наградном листе.

Братья Снесаревы – воздушные асы. В боях 1941 г. братья-лётчики Виктор и Василий погибли, защищая небо Крыма. Боевые вылеты лётчики совершали с Качинского военного аэродрома. В период Великой отечественной войны командир авиаэскадрильии Владимир Снесарев совершил 302 боевых вылета, не потеряв ни одного самолёта. Награжден двумя орденами Красного знамени, орденом Красной Звезды, орденом Суворова третьей степени. «За образцовое выполнение боевых заданий Командования в боях с немецкими захватчиками по освобождению Крымского полуострова и г. Севастополя и проявленные при этом отвагу и геройство» Владимиру Снесареву было присвоено звание Героя Советского Союза. Умер в 1995 г.

315 стрелковая дивизия была сформирована в Барнауле, прошла славный боевой путь от легендарного Сталинграда до города русской славы Севастополя. Участвовала в освобождении Донбасса. Свой боевой путь закончила в Севастополе 9 мая 1944 г.

 
Дата и время открытия: 31 июля 2018 года, 12:00
Место проведения: Культурно-выставочный центр Музея, ул. Ленина, 35

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