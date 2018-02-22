«Армия страны! Армия народа!» – выставка к 100-летию образования РККА

22 февраля в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоялось открытие выставки «Армия страны! Армия народа!», посвященной 100-летию образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Выставка создана на основе фондовых коллекций Музея. Она призвана напомнить об основных событиях истории отечественных Вооруженных Сил. В экспозиции представлены фотографии, документы, личные вещи, награды военачальников, офицеров и рядовых различных родов войск: Наркома Военно-Морского флота СССР Н.Г. Кузнецова, Дважды Героя Советского Союза С.П. Супруна, Маршала Советского Союза С.М. Буденного и других.

15 января (28 января по новому стилю) 1918 г. Советом Народных Комиссаров СССР был издан декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 18 февраля 1918 г. австро-германские и турецкие войска, нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 г., перешли в наступление против Советской России. Вскоре были заняты Псков, Ревель, Минск, Нарва. К середине февраля 1918 г. положение на фронтах стало катастрофическим.

21 февраля 1918 г. Совет Народных Комиссаров опубликовал декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!»

23 февраля 1918 г. в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от «кайзеровских войск».Повсеместно прошла массовая кампания по записи добровольцев.Сформированные части Рабоче-Крестьянской Красной Армии сразу же вступали в бой против германских войск. Фактически именно этот день и стал рождением новой армии.

Вооруженные силы СССР одержали победу над фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., советские солдаты и офицеры во второй половине XX в. помогли отстоять независимость Северной Кореи и Вьетнама, оказали военную помощь Сирии и Египту, Мозамбику, Анголе и другим странам. В 1979–1989 гг. во время войны в Афганистане они впервые боролись с международным терроризмом.

Боевые традиции Советской армии и флота бережно сохраняют и приумножают современные Вооруженные Силы Российской Федерации.

Для процветания государства нужна не только духовная, но и военная сила. Необходимы люди, готовые к самопожертвованию во имя справедливости и добра, в защиту чести сограждан и благополучия Отечества. Этими людьми были, есть и будут офицеры и солдаты, доблестные защитники нашего народа.

Среди наиболее интересных экспонатов выставки: посуда с эмблемой РККА, военные плакаты, награды участников Великой Отечественной войны, фотографии участников боев в Испании, знак участника боев на о. Хасан, принадлежавший интенданту 2 ранга А.П. Ермилову (1902 – 1977), участнику обороны Севастополя 1941–1942 гг., фотоматериалы о севастопольцах – участниках войны в Афганистане 1979–1989 гг.

Выставка продлится до 23 марта 2018 года.

Место проведения: Исторический бульвар, 1. Кинопавильон Музея.