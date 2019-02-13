«Белая роза» и святой Александр Мюнхенский – история студенческого сопротивления в Мюнхене

10 февраля 2019     120
«Белая роза» и святой Александр Мюнхенский - история студенческого сопротивления в Мюнхене

19 февраля 2019 года, в 12:00, в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится открытие выставки «Белая роза», посвященной истории студенческого сопротивления гитлеровскому режиму в Мюнхене в 1942-1943 гг. Выставка создана Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» и Фондом президентских грантов, организована при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры Российской Федерации. В экспозиции представлены неизвестные большинству людей страницы истории: советский фронт глазами немцев, правосудие в нацистской Германии, судьба оренбуржца – святого Александра Мюнхенского. После открытия выставки состоится показ документального фильма «Противостояние «Белой розы».

«Белая роза» – подпольная группа Сопротивления, действовавшая в Третьем рейхе. Она была образована студентами-антифашистами Мюнхенского университета и названа в честь романа «Белая роза» известного антивоенного писателя Б. Травена. Группа действовала с июня 1942 года до февраля 1943 года. Студенты распространяли листовки с призывами присоединиться к борьбе с нацистским режимом. В феврале 1943 года на стенах зданий в Мюнхене они написали: «Долой Гитлера!» и «Свобода», а затем напечатали листовки с призывом к восстанию. Члены группы были схвачены гестапо и казнены на гильотине.

Одним из организаторов «Белой розы» являлся студент медицинского факультета, эмигрант из России Александр Шморель. Он родился в Оренбурге 16 сентября 1917 года. Его отец, доктор Гуго Карлович – немец, рождённый и выросший в России, мать – русская, Наталья Петровна Введенская. Александр Шморель был крещён в русской Православной церкви. Студент Шморель казнен 13 июля 1943 года в тюрьме Мюнхена. В 2007 году он причислен к лику местночтимых святых Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви за границей. В 2012 году процедура канонизации была торжественно завершена и Шморель (Александр Мюнхенский) причислен к лику святых Русской православной церкви.

В мюнхенском студенческом городке площади и улицы носят имена антифашистов из «Белой розы»: брата и сестры Ганса и Софи Шолль, профессора Курта Хубера, Александра Шмореля и других.

Выставка «Белая роза» проходит в рамках выставочного турне по России и странам СНГ и продлится до 24 марта. Время работы выставки: вторник – воскресенье, с 10:00 до 18:00.




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