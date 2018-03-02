«IV биеннале камерной абстрактной акварели» в музее Крошицкого

В 2018 году в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого в четвертый раз проводится «Биеннале камерной абстрактной акварели», посвященная памяти симферопольского искусствоведа Р.Т. Подуфалого.

Любя его и ценя, продолжая и развивая его начинания, Творческий союз художников и искусствоведов «Академия абстракционизма» следует классической идее Рудольфа Трофимовича: на выставке представлены произведения небольшие по размеру и традиционные по технике исполнения.

Биеннале камерной абстрактной акварели — это живое воплощение тех же принципов забвения обретенного знания: раз в два года у маститых классиков появляется возможность отрешиться от суеты, забыть свой статус и регалии, и вспомнить чистое удовольствие от прозрачной и эфемерной акварели. Не пытаясь никому ничего доказать, представители самых различных направлений в искусстве импровизируют и компонуют. Их не связывает ни сюжет, ни желание нравиться, ни страх “а что же кто подумает”… нежные и трепещущие, или же насыщенные по цвету и пульсирующие — композиции очередной выставки объединены тремя условиями. Абстракция на небольшом формате в акварельной технике (и не важно, из какого ты “художественного лагеря”, за что “сражаешься” в своей повседневности, именитый или начинающий…) — считает искусствовед Виктория Данилюк.

В выставке участвуют художники из Севастополя, Крыма, Москвы.

Выставка продлится до 12 марта.

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Фото с сайта sevastopolmedia.ru