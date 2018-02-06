«Благоверные князья: Пётр и Феврония» – фотовыставка Александры Благининой

6 февраля 2018     35
«Благоверные князья: Пётр и Феврония» - фотовыставка Александры Благининой

12 февраля в 15:00 в Информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, пройдёт открытие фотовыставки Александры Благининой “Благоверные князья: Пётр и Феврония”.

Выставка «Пётр и Феврония» – это художественное прочтение Александры Благининой истории жизни святых, которые стали примером любви и верности. Фотохудожник с глубоким почтением к Муромским святым изображает эту замечательную историю двух влюбленных символическим художественным языком. Не внося современных деталей. Аутентичная обстановка и Муромские пейзажи – все это для полного погружения в историю о двух влюбленных, которым предстоит пройти множество испытаний, чтобы быть вместе. Автор выставки представляет зрителю при помощи современных технологий образы святых и историю их жизни.

Целью фотовыставки является укрепление семейных ценностей, возрождение интереса молодежи к славянской культуре и традициям, а так же популяризация культурного наследия нашей страны.

Место проведения: Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, ул. Вакуленчука, 29

Время начала презентации: 15:00

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