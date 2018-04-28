«Борцы подполья» – выставка персоналий в музее героической обороны

28 апреля 2018     28
«Борцы подполья» - выставка персоналий в музее героической обороны

26 апреля в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоялось открытие выставки персоналий «Борцы подполья», посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ревякина, руководителя Севастопольской подпольной организации в 1943 – 1944 гг.

Материалы из фондовой коллекции Музея расскажут о жизненном пути некоторых участников севастопольского подполья – рабочих Морского порта и железнодорожной станции, узников лагерей военнопленных, медицинских работников и жителей города. В условиях жесткого оккупационного режима в 1942–1944 гг. они вели антифашистскую борьбу в составе Коммунистической подпольной организации в тылу немцев (КПОВТН) под руководством В.Д. Ревякина. Эти героические люди действовали в тылу врага, каждый день подвергая себя смертельной опасности. Мужественные подпольщики навсегда останутся в памяти и истории нашей страны.

Выставка проходит в Кинопавильоне Музея на Историческом бульваре.

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