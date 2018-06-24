«Брестская крепость. Дорогами памяти» – экспозиция на центральной аллее Исторического бульвара

22 июня 2018 г. в 11.00 в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоится открытие выставки «Брестская крепость. Дорогами памяти» из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

На выставке будет представлено более 200 фотографий и документов, раскрывающих героическую 180-летнюю историю Брестской крепости от начала ее строительства до сегодняшних дней.

Брестская крепость – уникальное фортификационное сооружение в Белоруссии, важнейший памятник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., символ героического сопротивления и выдающегося мужества её защитников.

Всемирно известная история бастиона началась 22 июня 1941 года, когда Брестская крепость приняла на себя первый удар немецких войск. Советские воины, проявив мужество и стойкость, до конца сдерживали натиск неприятеля. Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», нацарапанная 20 июля 1941 года.

Сегодня крепость является памятником, куда люди приходят поклониться погибшим, отдать дань уважения защитниками Отечества, поблагодарить их за годы мирной жизни.

Посетители выставки смогут ознакомиться с воспоминаниями участников обороны крепости и увидеть их фотографии.

Выставка продолжит свою работу до 22.07.2018

Место проведения: Исторический бульвар, Центральная аллея (около открытой экспозиции якорей)

Начало мероприятия: 22 июня в 11.00