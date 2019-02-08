«Верные воинскому долгу» – выставка к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

15 февраля – памятная дата военной истории России – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится торжественное открытие выставки «Верные воинскому долгу». Выставка создана при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры Российской Федерации и приурочена к памятной дате России и 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года. Представленные экспонаты – в основном фотодокументы: фотографии, на которых запечатлены участники войны в Афганистане, боевая техника, фрагменты боевых операций. Отдельный раздел выставки посвящен увековечению памяти севастопольцев, погибших во время выполнения интернационального воинского долга. Среди экспонатов есть также личные вещи воинов-интернационалистов, средства связи, книги о войне в Афганистане.

Сегодня в разных регионах России, в том числе в Крыму и в Севастополе, действуют общественные организации воинов, в мирное время с оружием в руках защищавших интересы своей страны. В Севастополе проживают 732 ветерана боевых действий. Прошедшие «горячие точки» свято берегут память о своих погибших сослуживцах, оказывают помощь их семьям. Они и сейчас стоят на защите нашей Родины, сохраняют историческую правду, чтят славные традиции русского воинства. И в будничной, мирной жизни продолжают заниматься воспитанием молодых граждан страны настоящими патриотами России и достойными продолжателями традиций защитников Родины, беззаветно преданных воинскому долгу и присяге.

Открытие выставки «Верные воинскому долгу» состоится 15 февраля 2019 года, в 12:00, в Культурно-выставочном центре (ул. Ленина, 35)