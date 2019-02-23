«Верные воинскому долгу» – выставка посвящённая 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан

21 февраля 2019     71
«Верные воинскому долгу» - выставка посвящённая 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан

14 февраля 2019 года в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоялось торжественное открытие выставки «Верные воинскому долгу», посвященной 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Выставка создана при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры Российской Федерации. В экспозиции представлены фотодокументы, средства связи, боевые награды и личные вещи воинов-интернационалистов.

Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева в своем приветственном слове поблагодарила коллектив Музея за создание важной и нужной выставки. «Мы наконец говорим о том, что люди, которые служили в Афганистане, те, кто отдали свои жизни, те, чьи жизни изменились после пройденных операций, это люди, которые с честью служили своей Родине, проявляя мужество и героизм», – отметила Екатерина Алтабаева.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик сообщил, что в Государственной Думе зарегистрирован ряд законопроектов, в которых дается справедливая оценка событиям Афганской войны 1979-1989 гг. Эти законопроекты позволят улучшить положение ветеранов, выполнявших свой воинский долг и воевавших в Афганистане. Дмитрий Анатольевич сравнил ситуацию в Афганистане с тем, что сейчас происходит в Сирии. «Мы боролись и боремся с терроризмом. И сегодня в Сирии наши ребята, такие же бойцы и офицеры, лётчики, громят террористов. Тогда у нас была другая страна – СССР, но был такой же приказ и такая же задача. И мы благодарим воинов-интернационалистов, которые воевали за Родину, они были верны присяге». Дмитрий Белик выразил благодарность Музею за организацию выставки.

Полномочный представитель Межгосударственного Союза городов-героев Александр Лазебный отметил важность выставки «Верные воинскому долгу», отражающей действительность, и высказал пожелание включить в экспозицию раздел о подвигах чекистах, воевавших в Афганистане.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко приветствовал всех присутствующих, особо поблагодарил членов Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» за участие в подготовке выставки, а также коллег, вложивших в эту выставку частичку своей души.
Выставка «Верные воинскому долгу» стала первой в ряду памятных мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана, которые пройдут в Севастополе.

Афганская война навсегда останется в истории нашей страны свидетельством ратной доблести, символом стойкости и героизма воинов-интернационалистов.




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


«Страницы военной истории Крыма» - персональная выставка Олега Танцюры ко Дню защитника Отечества «Страницы военной истории Крыма» – персональная выставка Олега Танцюры ко Дню защитника Отечества

Специально к Дню защитника Отечества художник подготовил серию работ с Крымского военно-исторического фестиваля, который проходил с 2014 года на Федюхиных высотах. С самого первого фестиваля Олег Танцюра работает на них с натуры.

Выставка акварелей Ирины Олейниковой Выставка акварелей Ирины Олейниковой

В Информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого открылась выставка акварелей члена Союза художников России Ирины Олейниковой (Севастополь).

«Белая роза» и святой Александр Мюнхенский - история студенческого сопротивления в Мюнхене «Белая роза» и святой Александр Мюнхенский – история студенческого сопротивления в Мюнхене

«Белая роза» – подпольная группа Сопротивления, действовавшая в Третьем рейхе. Она была образована студентами-антифашистами Мюнхенского университета и названа в честь романа «Белая роза» известного антивоенного писателя Б. Травена. Группа действовала с июня 1942 года до февраля 1943 года.

Черно-белая правда о войне: выставка работ военных художников Черно-белая правда о войне: выставка работ военных художников

Выставка работ военных художников «Севастопольский альбом». На рисунках – фронтовые будни города, портреты советских бойцов, руины Севастополя, разрушенный Свято-Никольский храм-памятник, стройные колонны Графской пристани, опутанные колючей проволокой, и наконец, долгожданная Победа.

«Верные воинскому долгу» - выставка к 30-летию вывода советских войск из Афганистана «Верные воинскому долгу» – выставка к 30-летию вывода советских войск из Афганистана

15 февраля – памятная дата военной истории России – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится торжественное открытие выставки «Верные воинскому долгу».


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info