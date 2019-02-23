«Верные воинскому долгу» – выставка посвящённая 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан

14 февраля 2019 года в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоялось торжественное открытие выставки «Верные воинскому долгу», посвященной 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. Выставка создана при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры Российской Федерации. В экспозиции представлены фотодокументы, средства связи, боевые награды и личные вещи воинов-интернационалистов.

Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева в своем приветственном слове поблагодарила коллектив Музея за создание важной и нужной выставки. «Мы наконец говорим о том, что люди, которые служили в Афганистане, те, кто отдали свои жизни, те, чьи жизни изменились после пройденных операций, это люди, которые с честью служили своей Родине, проявляя мужество и героизм», – отметила Екатерина Алтабаева.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик сообщил, что в Государственной Думе зарегистрирован ряд законопроектов, в которых дается справедливая оценка событиям Афганской войны 1979-1989 гг. Эти законопроекты позволят улучшить положение ветеранов, выполнявших свой воинский долг и воевавших в Афганистане. Дмитрий Анатольевич сравнил ситуацию в Афганистане с тем, что сейчас происходит в Сирии. «Мы боролись и боремся с терроризмом. И сегодня в Сирии наши ребята, такие же бойцы и офицеры, лётчики, громят террористов. Тогда у нас была другая страна – СССР, но был такой же приказ и такая же задача. И мы благодарим воинов-интернационалистов, которые воевали за Родину, они были верны присяге». Дмитрий Белик выразил благодарность Музею за организацию выставки.

Полномочный представитель Межгосударственного Союза городов-героев Александр Лазебный отметил важность выставки «Верные воинскому долгу», отражающей действительность, и высказал пожелание включить в экспозицию раздел о подвигах чекистах, воевавших в Афганистане.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко приветствовал всех присутствующих, особо поблагодарил членов Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» за участие в подготовке выставки, а также коллег, вложивших в эту выставку частичку своей души.

Выставка «Верные воинскому долгу» стала первой в ряду памятных мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана, которые пройдут в Севастополе.

Афганская война навсегда останется в истории нашей страны свидетельством ратной доблести, символом стойкости и героизма воинов-интернационалистов.