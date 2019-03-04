На Малаховом кургане открывается выставка «Воображаемая геометрия времени»

1 марта 2019 года на территории Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган» начала работу выставка «Воображаемая геометрия времени». Эта выставка знакомит жителей Севастополя и гостей города с историей музейного комплекса Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте в Москве.

Музей-панорама «Бородинская битва» является центром музейного комплекса, посвященного событиям Отечественной войны 1812 года. Главный экспонат музея – грандиозное полотно с изображением Бородинского сражения, созданное в 1912 году художником Францем Рубо. Музей находится в окружении архитектурных и мемориальных памятников, каждый из которых появился здесь не случайно.

Выставка «Воображаемая геометрия времени» рассказывает историю музейного комплекса, которая соединила в себе героические события Отечественной войны 1812 года, мастерство русской школы батальной панорамной живописи рубежа XIX–XX веков, передовую архитектуру 1960-х годов, интерес и память посетителей – наших современников.

Распутать сложную «геометрию времени», а возможно, и отыскать новые невидимые нити истории можно будет, посетив выставку «Воображаемая геометрия времени» на Малаховом кургане – с 1 марта и до 31 марта 2019 года.

Посещение выставки свободное.