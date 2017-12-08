«Время чудес» – предновогодняя выставка в музее им. М.П. Крошицкого

8 декабря 2017     42
«Время чудес» - предновогодняя выставка в музее им. М.П. Крошицкого

18 декабря 2017 г. в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого состоится открытие выставки графики, декоративно-прикладного искусства и живописи из фондов музея.

«Время чудес» – выставка о волшебстве зимних праздников и ожидании чуда. Экспозиция приурочена к 10-летию новогодне-рождественского проекта и представлена в живописи, графике, фотографии и декоративно-прикладном искусстве. Будут представлены произведения из коллекции Художественного музея и работы современных художников.

Вот уже в одиннадцатый раз проходит новогодне-рождественский проект в Севастопольском художественном музее, и каждый год он раскрывает новую тему: вертепы и новогодние персонажи, катавасия и маскарад, юбилей балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. За эти годы он перерос из обычной выставки в работу с профессиональной художественной средой города и полуострова, из арт-проекта – в интерактивный и социальный. Помимо того, что из фондов музея достаются лучшие произведения, раскрывающие тему года, современным художникам каждый раз даётся специфическая задача, которая становится лейтмотивом выставки. На этот раз вдохновляет авторов Ч. Диккенс со своей «Рождественской повестью» к 175-летию её создания и Н. В. Гоголь с «Ночью перед Рождеством» к 185-летию написания. Уже традиционно в дополнение собираются наиболее интересные экспонаты по частным коллекциям Севастополя и Крыма (старинные ёлочные украшения и открытки), – составляется комплексная экспозиция, над созданием которой работает весь коллектив. Сказке – быть!

 
Виктория Данилюк

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