«Наши Гуаши» – отчётная выставка Анны Герман и Ивана Губарева

7 мая 2019     44
Конкурс детских творческих работ «349 дней мужества и славы»посвященный обороне Севастополя 1854–1855 гг.

В Мультимедийном зале библиотеки им. Толстого представлена отчётная выставка Анны Герман и Ивана Губарева, – учеников Виталия и Валерия Либа.

В экспозиции представлено 15 листов в технике гуаши, а также монохромные композиции с использованием черной туши. В выставке принимают участие Анна Герман и Иван Губарев, ученики 3-го класса севастопольской художественной школы. Среди работ выделяются жанры портрета, живописного натюрморта, постановки с натурой в интерьере и сюжетные композиции по литературным произведениям.

Титульными работами выставки можно назвать авторскую интерпретацию образа поэта Александра Сергеевича Пушкина и ряд иллюстраций, которые, наверняка, будут «прочитаны» зрителем с не меньшим интересом и удовольствием, чем литературный первоисточник.
В еще юношеских листах заметны приемы, вдохновленные постимпрессионистами, например, Полем Сезанном, Винсентом Ван Гогом. Живописная лепка пятен также перекликается и созвучна приемам фовистов, в более сдержанной еще манере. Но чувство стиля постепенно зарождается в классах художественной школы, в alma mater молодых художников, обучающихся истории и теории искусства, культуре живописного мазка, колорита, компоновки.

Примечательна композиция Ивана Губарева, для которой позировал его педагог Валерий Либа. В найденной гармонии цветовой гаммы, объединённой серым нейтральным фоном, виден силуэт фигуры человека напротив скульптурной модели. Актуализация живописных форм создает особую художественную среду, атмосферу, в которой уже определяется манера самого автора.

И пусть это еще начинающие художники, но в этом и заключается талант педагога-художника: помочь нащупать ту нить, которая выведет юное поколение на «большую воду» творческого призвания.

Весенняя выставка гуаши двух учеников продолжает серию проектных выставок, организованных Валерием Либа, стимулирующих молодых авторов к росту и новым шагам по выбранному пути.

Для широкой публики это экскурс в мир нешаблонных сюжетов, ярких решений, творческого полета фантазии и выдумки.

Выставка действует на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с искусством книги и искусством коммуникации. Выставку сопровождает просветительный блок – тематические фильмы и интерактивные, игровые программы из медиатеки международной сети информационно-образовательных центров Государственного Русского музея (Санкт- Петербург); показы обновленной коллекции Кабинета диковинных книг ЦГБ им. Л. Н. Толстого.

Место проведения: ул. Ленина 51
Вход свободный
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Контактный телефон для регистрации на групповую программу:
+7(978) 023-81-29
+7(978) 949-99-40


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