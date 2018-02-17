Художественная выставка братьев Валерия и Виталия Либа

В библиотеке Гайдара, по ул. Ленина, 76, проходит выставка двух Севастопольских художников – братьев Либа Валерия и Либа Виталия. Братья являются выпускниками Севастопольской художественной школы, где занимались рисованием под руководством Михаила Михайловича Гурьева, известного в городе художника и педагога, а впоследствии учились в Московском государственном Университете Печати у профессора, Народного художника России, академика Элеоноры Александровны Жареновой. Впоследствии братья вернулись в Севастополь, где продолжили свою художественную деятельность. Помимо рисования, они преподают в Севастопольской художественной школе. Братья пригласили нас на открытие своей выставки и согласились побеседовать о себе, своем творчестве, творчестве их учеников и о проблемах, стоящих перед художником. Вот что они нам рассказали:

«С переходом Крыма в Российскую Федерацию вопрос культурно–эстетического воспитания подростков стал пользоваться повышенным вниманием. И именно Художественная школа города Севастополя, долгие годы поддерживающая связи с Государственным Университетом Печати города Москвы (бывший Полиграфический институт, бывший ВХУТЕМАС), и испытывающая определенные трудности в Украине, теперь получает возможность играть большую роль в воспитательном процессе. Современные школьники получают недостаточно художественной информации – литература, живопись уступили место кино, рекламе, интернет общению. Поэтому мы, преподаватели Художественной школы, пытаемся искать способы знакомства подростков с искусством живописи и графики. Один из таких способов – сделать выставку своих работ, чтобы учащиеся школ могли прийти на нее и посмотреть работы художников. Нынешняя выставка в зале Детской библиотеки Гайдара – третья выставка под девизом «Мечтай, фантазируй, рисуй». Школьники, придя на нее, смогут увидеть разные работы – это иллюстрации к произведениям русской и зарубежной классики, пейзажи родного города, этюды и наброски с натуры. Все работы выполнены в различных художественных техниках.

И если Художественная школа открывает свои двери для желающих стать в будущем профессиональным художником, то выставка, подобная нашей, расширяет художественный кругозор подростков, и это наша важнейшая задача. Она будет интересна и для родителей, которые планируют в дальнейшем отдать своего ребенка обучаться рисованию. Ведь частенько именно к нам с братом приходят мамы и папы юных учеников и просят обучить их детей рисованию, что мы с удовольствием и делаем. Но порой дети приходят к нам, заранее не зная что и как рисуют художники. И вот, придя на выставку, увидев работы, они начинают понимать, что деятельность художника – это увлекательный процесс «пластического» изучения всего, что находится вокруг них. Рисовать можно все: и то, что видишь перед собой каждый день, и то, о чем прочитал, недавно, в книге, и даже то, что увидел в своем сне. Желание поделиться с другими своими впечатлениями – основная движущая сила художника. И самая важная задача – постоянно пополнять свои художественные впечатления, постоянно наблюдать.

Еще одна важная вещь, которую можно понять, находясь на нашей выставке – это то, что художник должен постоянно изучать разные художественные материалы и знать как можно больше художественных техник. В наше время многие художники ограничиваются живописью маслом на холсте. А еще в 19 веке ведущие теоретики искусства объясняли, что при обучении ребенок должен постоянно знакомится с разными техниками и приемами и таким образом обогащать свой художественный язык. Иначе творчество становится скучным и однообразным.

Сейчас в продаже имеется огромное количество разнообразных материалов – масляные краски, цветная тушь, акварель, акриловые краски, различные виды цветных мелков и карандашей, уголь, сангина, сепия – и все это в разных сочетаниях должно быть освоено художником, войти в его художественный язык. Среди техник, представленных на нашей выставке хочется обратить особое внимание на гравюру на линолеуме, ныне очень редкую форму графики. Изображение вырезается на линолеуме резцами, потом на линолеум накатывается типографская краска специальным валиком и изображение отпечатывается на листе бумаги. Причем процесс вырезания сам по себе очень интересен, а процесс печати еще и необычен тем, что в итоге изображение становится черно-белым и переворачивается зеркально. Таким методом, только гравирую на дереве, в древности выполняли иллюстрации к книгам. И такую технику невозможно повторить тушью или какими-нибудь другими материалами. На нашей выставке представлено 10 работ в этой редкой технике. И мы думаем, что зрителям будет интересно их рассматривать, так как гравюра дает возможность передавать необычайно мелкие детали и градации серого цвета при помощи штриха с особой тональной точностью.

Мы надеемся, что, придя на выставку, дети и взрослые, посмотрев наши работы, тоже возьмут кисточки, резцы, мелки, краски, карандаши и бумагу и попытаются сами что-нибудь изобразить. И кто-нибудь из них поймет, что хочет учиться рисовать и стать художником. И тогда задача нашей выставки, отчасти, будет выполнена.

Мы, конечно же, ждем и просто зрителей, которые придут с одной целью – посмотреть выставку и написать отзыв о ней. Мы всегда рады любому вниманию к нашей работе».



Фото с сайта news.sevas.com