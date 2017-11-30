Выставка “Горячие эмали” Алексея Веселкина в галерее “Зелёная пирамида”

С 25 ноября 2017г в галерее “Зелёная пирамида” проходит выставка “Горячие эмали” Алексея Веселкина (г.Суздаль)
Алексей Веселкин занимается горячей эмалью, живописью, графикой. Участник более 100 художественных выставок, симпозиумов. Из них более 40- международных, всесоюзных, российских. Творческие работы находятся в государственных музеях С-Петербурга, Владимира, Калуги, Кургана, Якутска, Сургута, Ханты-Мантийска, Тобольска, Елабуги.
Выставка продлится по 21 января 2018г.
Фото с сайта www.vmdpni.ru