Выставка “Горячие эмали” Алексея Веселкина в галерее “Зелёная пирамида”

«Мои истории» Акварель – персональная выставка севастопольского художника Александра Воцмуша



18 октября в 16:00 в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) откроется персональная выставка севастопольского художника Александра Воцмуша «Мои истории». Акварель. “О выставке и о себе” “…Внутри меня постоянно играет музыка. И когда у меня появилась гитара, я стал сочинять песни. Это маленькие истории про людей. Эти песни чем-то схожи с моими… читать »