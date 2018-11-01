Выставка документальной фотографии «Сирия – Возрождение. Пальмира»

9 ноября 2018 года в 14:00 в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя откроется выставка документальной фотографии «Сирия – Возрождение. Пальмира».

Проект, предлагаемый вниманию посетителей, является продолжением Международного архитектурного форума «Сохраним Пальмиру вместе», организованного в мае 2017 г. Союзом архитекторов России. В рамках форума впервые была представлена выставка уникальных фотографий Пальмиры, часть которых размещена в данной экспозиции. Зрители смогут увидеть фотографии объектов культуры, разрушенных в результате войны в Сирии, а также снимки Пальмиры, сделанные еще до событий 2014 года. Сегодня это собрание приобретает особую значимость. Фотографии утраченных памятников нужны при создании проектов восстановления античного города. На выставке также можно увидеть и сами проекты восстановления памятников культуры. Их авторы — члены союза архитекторов России, преподаватели и студенты Московского архитектурного института. Часть представленных фотографий посвящена работе специальных подразделений Министерства обороны Российской Федерации по разминированию Пальмиры.

В экспозиции представлены фотоработы, авторами которых являются Рубен Захарьян, Вадим Савицкий, Ольга Балашова, Вадим Гришанкин, Максим Атаянц.

По мнению организаторов выставки, «события в Сирии, особенно в Пальмире, глубоко трогают сердца российских граждан. Мы не можем безучастно смотреть на происходящие процессы, уничтожающие культурное наследие всего человечества. Мы все понимаем культурологическую значимость древнего памятника – исторического ансамбля Пальмиры для современного общества и будущих поколений».

Фотовыставку «Сирия – Возрождение. Пальмира» можно увидеть в Культурно-выставочном центре музея по адресу: ул. Ленина, 35.

Вход свободный.