Выставка живописи Николая Карпова и Брали Сепханова в КИЦ

17 ноября в Культурно-информационном центре состоялось открытие двух выставок. На суд зрителей свои работы представили именитые и любимые севастопольцами художники, Николай Карпов и Брали Сепханов. Несмотря на то, что каждый из художников самобытен и имеет свою творческую индивидуальность, многое, на удивление, в их творческой судьбе было схожим. Судите сами.

«Все началось с раскрытой книги». Николай Михайлович Карпов из тех художников, картины которых не могут не нравится, потому что он пишет в приятной смешанной манере импрессионистов и романтических реалистов. Любителям живописи знакомы его яркие и нежные крымские пейзажи, любимые севастопольские бухты со стоящими там яхтами, узнаваемые уголки Симеиза и Ялты и неузнаваемые для многих россиян – Карпат и Закарпатья.

Николай Карпов родился 8 декабря 1951 года в рабочей семье в городе Осенники Кемеровской области. Детство прошло в Харькове, именно там он закончил общеобразовательную и художественную школы. По воспоминаниям художника, рисовать он начал в 5 классе, когда в класс пришел новый учитель рисования и первое, что он нарисовал на доске, была книга. « Он нарисовал мелом на доске раскрытую книгу. Такая большая…И я понял, что надо рисовать». Открывший в себе неожиданный талант подросток начал копировать иллюстрации из книг, бывало, до двух-трех часов ночи все рисовал…Попал в кружок рисования при Доме культуры, позже- в художественную школу. Те три года становления и преподавателей, профессиональных художников, Николай Михайлович вспоминает с благодарностью: « Они дали мне очень много: технику рисунка, штрих, объем, ставили руку. Тогда и пошло мое образование…»К окончанию школы Николай Карпов твердо знал, кем он будет. Три года службы на Черноморском флоте в Севастополе с 1970 по 1973год на боевом корабле не помешали осуществлению мечты. Наоборот, впечатления от далеких походов в Средиземное море , Египет, Сирию и Алжир запомнил на всю жизнь. Во время службы много читал, больше всего признанного мастера детектива Эдгара По.

Учеба в Харьковском художественно-промышленном институте дала Николаю Карпову не только образование , но и возможность дальнейшей работы в Художественном фонде… г.Севастополя.В 1982 году двое молодых специалистов, Николай и Марина Карповы, приехали по распределению в город на берегу Черного моря. «Работы было много,- вспоминает Николай Михайлович.-Занимался витражами, эскизами, резьбой по гипсу, изготовлением тематических панно. Горжусь тем, что многие детские сады города, пионерские лагеря и санатории ЮБК оформлялись с моим участием». Художественный фонд работал до начала 90-х годов прошлого столетья, а потом на долгое десятилетие культура, , впрочем, как и многое другое, оказалось без финансирования.

И пошел Николай Карпов «на вольные хлеба». Вот тогда-то он и занялся живописью. Писал все подряд, пейзаж, натюрморт, портрет( кстати, на портретах мастер набил руку еще в студенческие годы, когда частенько изображал однокурсников, отца, а чаще всего самого себя).За впечатлениями Николай Михайлович начал ездить в Западную Украину, Карпаты, Ужгород, Трускавец, Старый Самбор, Буковель, Яремчу. Художник вспоминает об этих поездках с радостью и показывает на одной из картин экспозиции лыжную трассу, где рядом видны подъемники. В его творческой биографии было много поездок в район Среднего Урала, Белгород, Светлогорск, Калининград. Конечно, друзья- художники, по-прежнему приглашают на пленеры , как и раньше, но из-за дороговизны билетов приходится довольствоваться крымской натурой. Два раза в году Николай Михайлович выезжает в Ялту, Симеиз, Батилиман, Солнечную долину, Коктебель, Тарханкут. Все эти места становятся объектами творчества и местом рождения новых работ. Николай Карпов-Член Союза художников Украины, России, его персональные выставки проходили в выставочном зале Союза художников в Симферополе, в Севастопольском художественном музее имени М.Крошицкого. В 2006 году для Николая Михайловича настал период передачи накопленного опыта молодежи. В течение восьми лет он преподавал живопись в Севастопольском филиале Львовской Академии дизайна.

Николай Карпов гордится своей семьей, женой Мариной Александровной, дочерьми. Старшая Лена пошла по стопам родителей, стала художницей, младшая Ольга подарила внука Сашу. Предметом гордости достаточно скромного Николая Карпова является и то, в чьи руки попадают его работы. Командующие флотами, мэры российских и украинских городов, министры обороны различных стран. Пейзажи кисти Николая Михайловича украшают стены в апартаментах экс-премьер-министра Италии Берлускони, экс-президента США Джеральда Форда. Благодаря таланту севастопольского художника дух нашего славного города присутствует за океаном и дарит людям свет и тепло.



Азербайджан в его сердце и картинах

Брали Наврузович Сепханов, чья выставка открылась в Культурно-информационном центре 17 ноября, художник с большим жизненным опытом и богатыми национальными традициями. 20 работ, представленных в экспозиции, рассказывают о красоте далекой южной страны Азербайджана, его старинной истории и культуре, талантливом народе, красивых старинных городах и селах.

Брали Сепханов родом из известной шахтерской семьи, по его словам «родился в 1946 году на Донбасе, метрику получал в Армении, а вырос в Азербайджане». Его отец, Навруз Ахмедович работал вместе со знаменитым Алексеем Стахановым, вместе учились в Московской горно-рудной академии имени И.Сталина. Как рассказывает Брали Наврузович, родился он в поезде, с тех пор любит поезда, и даже в армии довелось служить в железнодорожных войсках. Рисовал с юных лет, говорит, « сколько себя помню». В семье рисовал мамин брат, Гусейн Алиев, который шестнадцатилетним подростком убежал на фронт, прошел всю войну до Берлина, вернулся, на радость родным, живым. Брали все-таки уточнил: «Яучился в 3 классе, когда учитель на урок рисования принес плакаты, на которых, как живой, прыгал зайчик. Пацаны, одноклассники, рисовали , конечно же, танки и самолеты, Брали быстро сделал набросок цветными карандашами и взору учителя предстала точная копия зайчонка. Педагог была потрясена и представила юного художника директору. С тех пор Брали рисовал часто, особенно портреты одноклассников. После окончания школы в старинном городе Генджа, тогда это был Кировобад, он поступил в Металлургический техникум легких металлов. После учебы была служба в армии на Северном Урале, в тайге, когда термометр в зимнее время частенько показывает температуру в 47 градусов мороза. Брали помнит, как командиры искали солдата, который умеет рисовать, из строя тогда вышло 20 человек, после испытания остался он один. Его служба в армии пришлась на празднование 100-летия вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и художник с усмешкой вспоминает, что за 2 года службы так часто рисовал В.И.Ульянова, что мог нарисовать вождя даже с закрытыми глазами. После армии закончил Харьковский художественно-промышленный институт по специальности « графика». Благодаря свободному посещению и работоспособности, очень много писал. Творчество не было помехой для создания семьи, ведь в жены выбрал, подобно своему приятелю Николаю Карпову, тоже однокурсницу. Девушка была родом из Севастополя, так молодые художники начали работать в Художественном фонде города, Брали в должности главного художника, с 1976года и до развала фонда в 90-е годы. В посках интересной живой натуры в 1983 году Брали Сепханов на рыболовном траулере пошел в море, по окончанию рейса на суд зрителя была представлена новая серия работ, посвященных рыбакам.

В 90-е годы, когда многие художники остались без работы, неунывающий Брали Сепханов стал работать переводчиком. Он в совершенстве знает армянский, древнегреческий, азербайджанский и турецкий языки. Интересно, что турецкий выучил самостоятельно за полгода со словарем. Вместе с художниками Геннадием Брусенцовым и Евгением Смирновым ходили на яхте и в далекую Сицилию. И там в мэрии города Мессинны севастопольским художникам удалось не только удачно продать по 15-20 работ, но и приобрести новых друзей. Тогда это было серьезным подспорьем для мастеров кисти.

Колоритные и очень самобытные картины Брали Сепханова, конечно же, были замечены и вскоре отмечены высокой наградой, в 1985 году он был награжден Республиканской премией УССР. Участие во Всесоюзной выставке в Москве, республиканской в Киеве, Запорожье, Полтаве, и везде восхищенные отзывы о его работах, пронизанных любовью к большой и малой Родине, воспевающих красоту и талант народа, умеющего выращивать сады, строить дома, исполнять красивую, переворачивающую душу музыку. «Как я скучаю по азербайджанской народной музыке, – делится Брали, – Когда слушаю ее, мурашки по телу бегают». Муслим Магомаев, Бюль-Бюль Оглы- все это выходцы из нашей страны. Они дарили людям радость и красоту. Радость и красоту дарят всем нам и картины Брали Сепханова, двое его детей, двойняшки Ирина и Эльдар, тоже дарят людям красоту, делая их неповторимыми. Род Сепхановых продолжают внуки, Тимуру-три года, Руслану пять с половиной.



Марина Сидорец

Фото с сайта news.sevas.com