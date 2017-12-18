Выставка живописи молодых севастопольских художников

17 декабря 2017     99
Выставка живописи молодых севастопольских художников

В выставочном зале Севастопольского Отделения Союза Художников вновь открыты двери для друзей и гостей города. Вниманию посетителей предложены работы молодых художников Севастополя.

Искусство молодых, представленное на этой выставке, открывает возможность ощутить потенциал юности, понять, что их волнует и вдохновляет. Размышления, фиксируемые красками, тушью, пастелью и другими средствами разворачивают перед зрителями мир, наполненный ценностями, складывающимися из образов и переживаний молодых людей.

Что же это за ценности? Это любимый город, отношения, реакция на поэзию, переживания за близких, любование природой.

Новаторские методы использования изобразительных средств, демонстрируют не только чувства, но и профессиональные навыки, поиск, желание найти выразительные линии и композиции, умение передать видение мира, его восприятие, его понимание и надежды. Надежы видеть мир разным, наполненным, открытым.

Этой экспозицией Севастопольское отделение “Союза художников России” начинает большой цикл выставок, демонстрирующих преемственность Севастопольской школы живописи, декоративно-прикладного искусства, графики. Вчерашние ученики, сегодня сами становятся теми, кто открывает двери юным творцам прекрасного будущего.

Создавая шедевры, художники обнажают перед зрителями свои души светлые и трепещущие, а значит и зрители смогут унести с собой в канун Нового года и Рождества лучики тепла в сердцах и душах.

Выставка продлится до 23 декабря 2017 года по адресу:
Севастополь, ул.Репина, д.21. Выставочный зал СРО ВТОО «Союз художников России».
Время работы выставки с 10.00 до 17.00

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