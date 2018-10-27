Выставка живописи Натальи Астанькович-Максимовой

27 октября 2018     71
Выставка живописи Натальи Астанькович-Максимовой

26 октября 2018 в Мультимедийном зале Виртуального филиала Русского музея Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого состоялось открытие выставки живописи Натальи Астанькович-Максимовой. Выставка посвящена 165-летию городского головы А. А. Максимова.

Наталья Николаевна Астанькович родилась в 1941 году, спустя 3 месяца после начала войны, в совхозе Тенсу. Внучка Алексея Андреевича Максимова, севастопольского городского головы с 1901 по 1908 года, которая пронесла через всю свою жизнь воспоминания детства о загородной даче своего дедушки, радует зрителя картинами давно ушедшего образа Максимовой дачи.

На её полотнах предстает яркий образ Крыма, с его горами, заливами и цветущими садами.

«Я начала созидать» – пишет она на страницах своей книги- автобиографии. Поэт, писатель и художник: всё это объединяется образом обаятельной женщины, решившей гармонизировать наш мир своими стихами и картинами. Её очередную книгу так и хочется назвать «Поверившая в себя», в свои силы.

Выставка открывает нам ретроспективу работ, начиная с пейзажа Максимовой дачи и пруда, датированной 2013 годом, и кончая морскими пейзажами и яркими натюрмортами, выполненными автором в технике «пальцами на холсте» в 2018 году.

Прикосновения к холсту наполняют жизнь живописца вдохновением. А мы прикоснёмся к полётам её творческой души. Просто невозможно жить в Крыму и не взяться за перо и кисть.

Экспозиция работает в Мультимедийном зале Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) без выходных.
Регистрация на групповое посещение по тел.: +7(978)030-20-41

 
Алексей Тюкин, лектор-искусствовед ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»
Фото с сайта news.sevas.com

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