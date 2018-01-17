Выставка картин воспитанников изостудии Сергея Берлова в СЦКиИ

15 января изостудия СЦКиИ под руководством известного севастопольского художника, члена Российской Ассоциации художников-маринистов и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП Юнеско Сергея Берлова отмечает девять лет со дня основания.

В экспозицию вошло более сорока работ студийцев разных возрастов. Картины условно разделили на три части, каждой из которых отвели «свою стену». Так на одной из них разместилось много ярких рисунков, акварельных и карандашных кошек и собак, светлых и добрых пейзажных картин и натюрмортов. Вы уже, конечно, догадались: здесь собраны работы самых юных воспитанников студии – детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Следующий год – юбилейный, и готовиться к нему начинают уже сегодня. Вместе с тем не забывают и о плановой повседневной работе, традиционных мероприятиях. Одним из таких является открытие отчетной выставки студии, которая ежегодно проходит в этот самый день, сразу после старого Нового года, и собирает в Севастопольском центре культуры и искусств всех, для кого живопись после знакомства с Сергеем Берловым стала значимой частью жизни, творчества и мироощущения.

На соседней стене – по другую сторону от входа в зал расположились творческие работы старших студийцев – подростков и взрослых. Здесь, в творческой живописи, много пастели и хорошо видна проделанная серьезная работа над образом в целом и каждой отдельной деталью, светотенью и цветом.

Третью часть выставки представлял исключительно академический рисунок. Авторы вошедших сюда работ – необыкновенно талантливые совсем еще юные девушки, рассказывает Сергей Берлов.

Сергей Берлов: «Учебный рисунок – это то, на чем базируется обучение, фундамент. У нас появились девочки – 15-16 лет, которые стали выполнять его на очень высоком уровне. С такими способностями освоения материала, – а учатся они у нас чуть больше года и до этого нигде не занимались живописью, – эти девочки сегодня уже подошли у тому уровню, когда можно говорить о скорой готовности к вступительным экзаменам в лучшие высшие учебные заведения страны. И они готовятся, и я их настраиваю и поддерживаю. Потому что с такими богом данными талантами, которые открылись здесь во время учебы, не поступать нельзя. Ежегодно 5-6 человек, учеников студии, становятся студентами художественных вузов, имея за спиной исключительно подготовку в нашей мастерской, что меня очень радует, конечно. Это показатель того, как мы работаем».

Сегодня в студии обучается более тридцати человек, и только половина из них – дети. Верхней возрастной «планки» в студии не существует. Возможно, именно поэтому не редки случаи, когда взрослые и, казалось бы, давно состоявшиеся люди, вдруг находят для себя здесь не просто отдушину, не своеобразное пространство для арт-терапии, а настоящее место силы. Именно так охарактеризовали мастерскую сразу несколько человек, пожелавших выступить на мероприятии, чтобы рассказать о собственных впечатлениях и поблагодарить своего педагога. Сам Сергей говорит:

«Для меня очень важно, что студия, помимо основной задачи – образовательной, с ее техническими новациями, определенным академизмом знаний – то есть всем учебным процессом, смогла выполнять еще одну миссию – стать для людей неким источником любви и доброты. Они приходят сюда за этим.. ЗА тем, чтобы пообщаться с людьми, которые близки им по духу, почерпнуть знания и порадоваться результатам – как своим, так и «братьев по кисточке». В наше время, когда социум часто давит прессом негатива, люди приходят в студию и отдыхают душой, наслаждаются процессом, а потом видят результаты своего труда на выставках. Некоторые идут дальше и буквально обретают для себя новую профессию и вместе с ней новый источник дохода. Но главным так или иначе остается любовь – к людям, к миру, к искусству, которая объединяет».

Выставка воспитанников изостудии является не только своеобразным экзаменом перед почтенной публикой, но и отражением работы всей команды педагогов и учеников, своеобразным экстрактом, демонстрирующим творческие возможности людей и рост коллектива, а также перспективу для тех, кто только вступил на нелегкий путь художника.

Выставка «Изостудии Сергея Берлова» в СЦКиИ продлится до 25 января.



Анна Петрова

Фото Елены Лещинской