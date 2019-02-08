«Севастопольский альбом» – выставка копий графических работ художников, принимавших участие в боях за Севастополь

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя открывает новую выставку «Севастопольский альбом», посвященную 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. На выставке экспонируются копии графических работ художников, принимавших участие в боях за Севастополь в период обороны города (1941-1942гг.) и при его освобождении (1944 г.). Это работы из коллекции изобразительного фонда Музея.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) около 900 художников были призваны в армию. Они не только сражались с оружием в руках, но и работали во фронтовой печати, создавали фронтовые зарисовки. В период обороны Севастополя был создан знаменитый «Севастопольский альбом» художника Л.В. Сойфертиса. Это сравнительно небольшая серия рисунков, принесшая ему заслуженную славу. Именно художники, входя с передовыми частями в Севастополь, делали первые зарисовки освобожденного города. В отличие от фотокорреспондентов, художники в своих рисунках подмечали и выделяли моменты, порой скрытые от фотокамеры. Это позволило создать целую галерею пейзажных работ К.Г. Дорохова, В.В. Богаткина, К.А. Чанкветадзе.

Леонид Владимирович Сойфертис (1911-1996) – художник-график, участник обороны Севастополя 1941-1942 гг. Он находился в осажденном городе в качестве художника Политуправления Черноморского флота и сотрудника фронтовой газеты «Красный Черноморец» и выполнил циклы рисунков, запечатлевших жизнь Севастополя в период обороны. Художник создал бытовой рассказ о войне, в котором отдал должное доблести защитников Севастополя и трудным будням армии.

Константин Гаврилович Дорохов (1906-1960) – живописец, график, участник освобождения Севастополя в мае 1944 г. К.Г. Дорохову принадлежит серия этюдов и рисунков, сделанных в первые дни после освобождения Севастополя, а также ряд станковых картин на тему войны.

Владимир Валерьянович Богаткин (1922–1971) – график, книжный иллюстратор, театральный художник. С 1944 по 1958 год работал в Студии военных художников им. М.Б. Грекова, посвятив свое творчество отображению жизни Советской Армии. Среди его работ есть рисунки, сделанные в мае 1944 г. в Севастополе.

Константин Алексеевич Чанкветадзе (1912-1983) – живописец. В 1944 г. лейтенант К.А. Чанкветадзе находился в частях 2-й гвардейской армии в качестве художника политотдела. В Севастополе им была выполнена серия городских пейзажей.

Посетителям выставки представится уникальная возможность увидеть Севастополь военных лет в произведениях живописи и графики.

Открытие выставки состоится 7 февраля 2019 г., в 12:00, в административном здании на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора».



Фото с сайта minsknews.by