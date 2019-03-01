Выставка «Птицы» арт-группы «МОСТ» на трёх площадках города

26 февраля 2019     117
Выставка «Птицы» арт-группы «МОСТ» на трёх площадках города

1 марта Арт-группа #МОСТ открывает экспозицию «Птицы». Открытие состоится сразу на трёх площадках города практически одновременно. Экспозиции будут проходить в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А.В. Луначарского и Арт-отеле «Украина». Это главная, но не единственная особенность выставки.

В 15:00 мы ожидаем гостей в Мультимедийном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого,
в 17:00 – в театре им. А. В. Луначарского, а завершаем мероприятие открытием экспозиции в арт-отеле «Украина» в 18:00.

Выставку на трёх площадках #МОСТ объединяет одной общей концепцией, связанной с развитием колористического подхода от чёрно-белого цвета до многоцветия. «Птицы» соединяют площадки невидимым мостом, по которому с места на место перелетают вестники весны.

Стартует #МОСТ в библиотеке с чёрно-белого колорита, который неразрывно связан с классической иллюстрацией. Затем зритель попадает в пространство театра, где птицы сменяют своё оперение на двухцветное: торжественные и яркие они символизируют собой дуализм природы театра. Третий подход широк и глубок как панорама, открывающаяся на город из окна уютной комнаты – выставочного пространства в арт-отеле «Украина». Это колорит, максимально приближённый к повседневной жизни и восприятию реальности.

#МОСТ уточняет: первая площадка открывается в библиотеке им. Л.Н. Толстого в 15:00, вторая – в театре им. А. В. Луначарского с 17:00 до 17-30 (вход на открытие выставки – бесплатный, далее – выставка будет открыта для всех посетителей театральных постановок), третья – в арт-отеле «Украина» в 18:00.

Что будет: картины, художники, птицы, слова, смыслы, мысли, передвижения, разговоры, переживания и свободный вход.
Выставка продлится до 24 марта включительно.

 
Будут экспонированы работы следующих художников:

Участники арт-группы #МОСТ:

Алина Сумченко, Надежда Терёхина, Ольга Корчагина, Лена Мелькова, Дарья Самошина, Мария Щериля, Нана Деменкова, Оксана Домнина, Владимир Новиков, Сергей Меркулов, Руслан Микаилов.

Приглашённые художники:

Наталья Давыдова, Артур Самофалов, Алина Федотова, Алла Лебеденко, Анна Сорокина, Тихон Синицын.




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