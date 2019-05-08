Выставка работ Клуба истории флота «Парус» в КИЦ

Модели кораблей, танков и самолетов рассказывают об истории сражений Великой Отечественной войны.

Более двухсот моделей военных кораблей, судов, самолетов и вертолетов, танков и другого оружия, находящегося на вооружении целого ряда стран, рассказывают об истории войн и сражений с древних времен до наших дней на выставке, открытой в Культурно-информационном центре, в эти майские дни.

В рамках фестиваля «Ради жизни на земле» свои работы в уникальной экспозиции представили Клуб истории флота «Парус» под руководством Владимира Макарова, Севастопольская детская морская флотилия, Региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация судомодельного спорта России в г.Севастополе под руководством Альберта Погрея, Нахимовское военно-морское училище, клуб историко-технического стендового моделирования «Звезда», моделисты общеобразовательной школы №54, а также моделисты из городов Крыма, России и Украины.

Воспитанники Детской морской флотилии с удовольствием рассказывают об истории уникальных кораблей, первых древних кораблей Китая, Японии, Кореи. На выставке представлены знаменитая плавбатарея №3 «Не тронь меня!», круглый броненосный форт «Вице-адмирал Попов», погружающаяся стартовая установка «Скат» с баллистическими ракетами на борту, Диорама артиллерийской героической батареи №35. Посетителям покажут и расскажут о редких моделях самолетов, вертолетов, танков, паровозов, маяков, автомашин и бронетехники. Уникальные военные миниатюры и диорамы дают представление о том или ином сражении и битве на суше и на море.

Всех участников клубов модельного спорта объединяет любовь к истории России, истории военных сражений и вооружения, желание делиться своими знаниями с людьми ищущими и неравнодушными. За 35 лет существования клуб истории флота «Парус» и его руководитель Владимир Макаров содействовали открытию филиалов в ряде российских городов и многих стран мира. За этот период времени участниками клуба стало более шестисот человек, они принимали участие в более восьмидесяти чемпионатах и конкурсах по судомоделизму СССР, Казахской ССР, Украины, Крыма, Европы и Мира. А главное, что за прошедшие десятилетия несколько поколений молодежи овладели знаниями по истории развития кораблестроения и судостроения всех стран мира, получили основы военно-патриотического воспитания, овладели знаниями по морскому делу. Многие из тех, кто когда-то пришел в клуб подростком и всерьез увлекся моделизмом, выбрали самую мужскую профессию, стали военными, многие — морскими офицерами.

В майские дни, когда Севастополь празднует 75 годовщину освобождения города от фашистских захватчиков, моделисты города-героя рассказывают о славных победах российского оружия на выставке, которая проходит в Культурно-информационном центре.



Марина Сидорец

Фото Екатерины Мокрецовой