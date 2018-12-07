Персональная выставка севастопольского художника Романа Грищенко в Нахимовском училище

Выставка живописи Николая Карпова и Брали Сепханова в КИЦ



На суд зрителей свои работы представили именитые и любимые севастопольцами художники, Николай Карпов и Брали Сепханов. Несмотря на то, что каждый из художников самобытен и имеет свою творческую индивидуальность, многое, на удивление, в их творческой судьбе было схожим.