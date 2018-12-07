Персональная выставка севастопольского художника Романа Грищенко в Нахимовском училище

Главное управление культуры города Севастополя, Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого и Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова представляют второй совместный проект – персональная выставка севастопольского художника Романа Грищенко.
Крымские пейзажные мотивы, «марины», натюрморты – яркие живописные стилизации напомнят о цветущей весне и жарком крымской лете.
Открытие выставки: 11 декабря в 10.00 в помещении Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова (ул. Парковая, 6).