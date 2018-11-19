В Севастополе открылась выставка документальной фотографии «Сирия – Возрождение. Пальмира»

9 ноября 2018 года в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя открылась выставка документальной фотографии «Сирия – Возрождение. Пальмира».

Этот проект является продолжением Международного архитектурного форума «Сохраним Пальмиру вместе», организованного в мае 2017г. Союзом архитекторов России. На выставке представлены уникальные фотографии объектов Пальмиры, разрушенных в результате войны в Сирии, а также снимки, сделанные еще до событий 2014 года. Часть представленных фотографий посвящена работе специальных подразделений Министерства обороны Российской Федерации по разминированию Пальмиры.

На открытии выставки вице-президент Союза архитекторов России Вячеслав Осипов подчеркнул большую значимость представленных фотографий в связи с необходимостью будущего восстановления разрушенного в ходе боевых действий в Сирии исторического ансамбля Пальмиры. Организатор и один из авторов выставки Рубен Захарьян отметил символичность выставки для Севастополя, на территории которого находится уникальный памятник античности мирового значения Херсонес Таврический. Выступление заместителя командира Крымской Военно-морской базы по военно-политической работе капитана 1 ранга Руслана Сафиуллина было посвящено значимости достижения мира и сохранения культурного наследия Сирии. Актуальность выставки отметила председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова. Заведующий Культурно-выставочным центром Музея Сергей Шуневич рассказал о вкладе сотрудников Музея в организацию выставки.

Организаторы, почётные гости и все участники открытия выставки были единодушны: древняя Пальмира должна обрести свой первоначальный облик – тогда у будущих поколений появится возможность увидеть архитектурную сокровищницу человечества.

Фотовыставку «Сирия – Возрождение. Пальмира» можно увидеть в Культурно-выставочном центре музея по адресу: ул. Ленина, 35.

Вход свободный.