Выставки «Спасенные шедевры» и «Сердцем слушая революцию» Д.С. Бисти в музее Крошицкого

3 ноября в 16 часов Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого приглашает на открытие сразу двух выставок: «Спасенные шедевры» из фондов музея и «Сердцем слушая революцию» Д.С. Бисти.

Выставка «Спасенные шедевры» из фондов музея посвящена 90-летию основания Севастопольского художественного музея.

Судьбы картин, как и судьбы людей складываются по-разному: порой счастливо, а порой драматично… Произведения Л.Джордано, Д.Б.Кьяри, С.Розы , Д.Тенирса Младшего, Ф.Ваувермана, К.Лефевра, Ж. Куртуа…, а также В.А.Тропинина, А.К.Беггрова, И.И.Шишкина, В.Е. и К.Е. Маковских, И.И.Левитана, И.И.Ендогурова и др. итальянских, нидерландских, русских и французских мастеров XVI-XIX веков, представленные на выставке «Спасенные шедевры», имеют свои уникальные «биографии».

Первоначально многие из них украшали известные аристократические салоны и купеческие особняки Москвы и Петербурга: Д.В.Высоцкого, И.А.Морозова, П.М.Третьякова, И.С.Исаджанова, А.А.Коровина, М.П.Гренстранда и др., а также крымские усадьбы княгини Н.А.Барятинской, военного историка А.Н.Витмера, знаменитого винодела князя Л.С.Голицына… и летней царской резиденции Ливадийского дворца, для украшения которого по специальному указу императора произведения западноевропейского искусства были переданы из Эрмитажа, а полотна русских художников приобретались коронованными особами на академических и передвижных выставках.

После Октябрьской революции, на сломе исторических эпох, они были национализированы молодым советским государством для создания музеев, «доступных для широких народных масс» – популярнейшей идее того времени. Особенно сложно национализация произведений искусства происходила в Крыму в разгар гражданской войны, когда власть попеременно переходила то к «белым», то к «красным». И все-таки, многие поместья и частные коллекции удалось сохранить от разорения и даже уничтожения благодаря энтузиазму, а также преданности стране и искусству, умных, талантливых музейщиков, художников и знатоков искусства, таких как Я.А.Тугенхольд, А.Г.Коренев, А.И.Полканов…Спасенные ими произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства знаменитых мастеров разных эпох были объединены с коллекцией русского искусства, переданной из Москвы и Ленинграда и созданной специально для Севастополя. В комиссию Государственного музейного фонда, комплектовавшую провинциальные музеи, входили выдающиеся советские искусствоведы А.М.Эфрос и Н.Г.Машковцев… Именно эти работы стали ценнейшей основой собрания Севастопольской картинной галереи, открытой 6 ноября 1927 года к 10-й годовщине революции.

Некоторые произведения, экспонирующиеся на выставке, благодаря эрудиции и исследовательскому таланту А.Г.Коренева уже в 1930-е обрели «авторство», были уточнены даты их создания и принадлежность к определенным художественным школам. В 1939 году директором галереи стал потомственный севастополец, художник и музейщик Михаил Павлович Крошицкий.

В годы Великой Отечественной войны М.П.Крошицким была спасена почти вся коллекция – более 1 300 экспонатов – живопись, графика, малая пластика (бронза, фарфор, фаянс…), наиболее ценная часть научной библиотеки. В декабре 1941 года на свой страх и риск без документов, без знания конечного пункта, без материальных средств, не успев забрать семью, он вывез ценнейшие произведения из осажденного Севастополя. За 13 месяцев был проделан путь в 11 тыс. км через Кавказ, Среднюю Азию до Томска, включая 43 перегрузки вручную (более 100 ящиков).

В 1945 году севастопольское собрание было возвращено в Крым, но в Симферопольский художественный музей, так как в Севастополе здание музея было полностью разрушено, а симферопольскую коллекцию почти всю уничтожила, затопила немецкая авиация в Керченском проливе во время эвакуации.

11 лет М.П.Крошицкий был директором объединенной Севастопольской и Симферопольской картинной галереи. И только в 1956 году после длительной борьбы Крошицкого и всей интеллигенции города с областными властями произошло долгожданное возвращение музейной коллекции в Севастополь. Поэтому первая статья о героическом спасении музейных шедевров, написанная М.И.Белкиной и опубликованная в 1959 году в журнале «Огонек», называлась «Галерея принадлежит Севастополю»! А уже в 1991 по инициативе благодарных севастопольцев музею было присвоено имя М.П.Крошицкого.

50 произведений, представленных на выставке, имеют самостоятельную эстетическую ценность, рассказывают об искусстве разных стран и эпох, и, вместе с тем, достойно дополняют небольшую, но довольно цельную и качественную по своим художественным достоинствам постоянную экспозицию музея; помогают вспомнить важные, порой драматические события, связанные с историей создания, а затем героического спасения музейного собрания. Многим работам «экспозиционная жизнь» была продлена благодаря профессионализму и «добрым рукам» музейных реставраторов – Т.В.Рыжовой и О.В.Гертман, специалистов Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э.Грабаря, Реставрационных мастерских в Киеве, а также преданности музейному делу хранителей и научных сотрудников музея. Данная выставка – своеобразный поклон севастопольцев коллекционерам, художникам, реставраторам, краеведам и, конечно, музейщикам, которые в течение 90 лет жизни музея бережно хранили все эти ценности для будущих поколений.

«Сердцем слушая революцию» Д.С. Бисти

В экспозиции можно увидеть графику одного из наиболее знаменитых советских художников книги Дмитрия Спиридоновича Бисти. Это его иллюстрации к поэме Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1967). Выставка приурочена к 100-летию революции.

Иллюстрации, полные драматического напряжения, проникновенной патетики и высокого трагизма, временами приобретают характер сатиры, ассоциативно перекликаясь со знаменитыми «Окнами РОСТА», вводя в образный строй оформления поэмы дополнительный смысловой план. От страницы к странице, следуя единому художественному замыслу, раскрывается конфронтация классов, столкнувшихся в смертельной схватке.

Иллюстрации к поэме «Владимир Ильич Ленин» выполнены в технике ксилографии.

Дмитрий Спиридонович Бисти родился в Севастополе 27 июня 1925 года.

С 1947 по 1952 год учился в Московском полиграфическом институте у А.Д. Гончарова, П.Г. Захарова.

С 1947 года начал сотрудничать с издательствами «Художественная литература», «Советская Россия», «Детская литература», «Современник», «Советский писатель», «Прогресс», «Радуга» и другими.

С 1955 года участвовал в выставках. Роботы экспонировались на персональных и групповых выставках в СССР и за рубежом.

Удостоен наград на международных выставках книги в Москве, Лейпциге, Любляне, Банска-Бистрице.

В 1978 году присуждена Государственная премия СССР.

В 1985 – премия Иоганна Гуттенберга.

В 1978 году присвоено звание заслуженного художника РСФСР.

В 1984 – народного художника РСФСР.

В 1979 году избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР.

В 1988 – действительным членом и вице-президентом Академии художеств СССР, секретарем правления Союза художников СССР.

Скончался в Москве 21 октября 1990 года.

Произведения Д.С. Бисти находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, многих музеях страны и за рубежом.

В коллекции Севастопольского художественного музея – более 500 работ Мастера.