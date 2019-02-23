В Культурно-выставочном центре Музея обороны Севастополя состоялось открытие передвижной выставки «Белая роза»

19 февраля 2019 года в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Белая роза», посвященной студенческому антигитлеровскому сопротивлению в Мюнхене в 1942–1943 гг. В послевоенной Европе «Белая роза» стала символом мужества и преданности идеалам свободы. Выставка создана Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» и Фондом президентских грантов, организована при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры Российской Федерации.

Председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного Собрания города Севастополя Татьяна Щербакова отметила важность выставки «Белая роза» для жителей всей России и для Севастополя в условиях современной непростой политической ситуации в мире. А также подчеркнула, что история «Белой розы» учит сопротивляться обстоятельствам, отстаивать собственные взгляды.

Президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов поблагодарил Музей за сотрудничество при организации выставки в Севастополе, сообщил о передаче в дар всем школам Севастополя по экземпляру биографии оренбуржца Александра Шмореля (ныне святого Александра Мюнхенского), вышедшей в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей». А также о том, что Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева, относящееся к фонду «Евразия», дарит Севастопольской центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого несколько десятков своих лучших альбомов и книг.

Помощник Благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский обратил внимание на важную роль молодежи в современном обществе, ее искренность и стремление к справедливости. Именно такими были герои «Белой розы», стойко и бесстрашно сопротивлявшиеся гитлеровскому режиму.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко приветствовал гостей выставки и подчеркнул символичность ее открытия в год, когда отмечается 75-я годовщина освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в экспозицию выставки были дополнительно включены произведения севастопольских художников из фондовой коллекции Музея, отражающие страницы обороны и освобождения Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Далее всем гостям выставки был показан документальный фильм «Противостояние «Белой розы» режиссера Сергея Линцова. Картина снята кинокомпанией «Созвездие кино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

Выставка «Белая роза» продлится до 24 марта. Время работы выставки: вторник – воскресенье, с 10:00 до 18:00, вход свободный.