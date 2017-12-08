«Где волн понтийских не смолкает шум… » – выставка отдела подводной археологии в Херсонесе

26 декабря 2017     58
Подводные археологи Херсонеса исследуют Карантинную бухту

27 декабря в 15:00 в Выставочном зале на 1 этаже здания Античной экспозиции Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится торжественное открытие долгожданной выставки отдела подводной археологии под названием «Где волн понтийских не смолкает шум..».

Основная цель выставки – рассказать о связанных с морем аспектах жизни города: судоходстве, морских промыслах, торговле, военном деле, а так же подчеркнуть важнейшую роль морских путей в процессе культурного обмена. Эта тема позволяет коснуться и богатой истории подводных исследований в Херсонесе, с применением материалов из научного архива музея и личных фото- и видеоархивов исследователей.

Посетители выставки смогут ознакомиться с обширным материалом раскопок — поднятыми со дна моря амфорами, столовой посудой, черепицей, якорями и их фрагментами, свинцовыми печатями, а также с находками сухопутных экспедиций, отражающие морскую тему.

Выставка будет работать в дни зимних каникул и до 28 февраля 2018 года.

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