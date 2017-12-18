«Глубокомыслие донных наслоений…» Геннадия Якшина

17 декабря 2017     91
«Глубокомыслие донных наслоений...» Геннадия Якшина

21 декабря в 16.00 в музее Крошицкого состоится открытие выставки севастопольского художника Геннадия Якшина, к 55-летию автора. Лаконичные работы Якшина на этот раз отражают поиски художника в области формы, материала, построения сложных структур, скрепленных утончённым колоритом.

Геннадий Иванович Якшин – художник, архитектор, дизайнер жилых и общественных интерьеров.

Родился в 1962 году в Комсомольске Донецкой области. В 1985 году окончил СВВМИУ по специальности инженер (эксплуатация физико-энергетических установок). Работал в СХПМ (1987).
С 1991 – участник различных международных выставок.
С 2003 – вице-председатель Творческого союза художников и искусствоведов «Академия абстракционизма», Севастополь.

Персональные выставки:

Февраль 1994 – «Гибель экс-кадра», музей «Київська фортеця», Киев;
1998 – «Первая-непервая», СДПП, Восставших 6;
Июль 2005 – «Протатиски или пельмени с неба» совместно с дочерью Дарьей Якшиной, галерея «Арта», Севастополь;
2007 – «След лица», галерея «Март», Севастополь;
2008 – «Аддукты», Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого;
2013 – «Послевкусие», арт-отель «Украина»;
2013 – «Недопятнанные мысли», Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого;
2017 – арт-отель «Украина».

Работы Г.И. Якшина находятся в фондах Севастопольского художественного музея им. П.М. Крошицкого, Симферопольского художественного музея, галереи «Арта «1-10» (Севастополь) и других частных коллекциях.

 
sevartmuseum.info

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