«Глубокомыслие донных наслоений…» Геннадия Якшина

21 декабря в 16.00 в музее Крошицкого состоится открытие выставки севастопольского художника Геннадия Якшина, к 55-летию автора. Лаконичные работы Якшина на этот раз отражают поиски художника в области формы, материала, построения сложных структур, скрепленных утончённым колоритом.

Геннадий Иванович Якшин – художник, архитектор, дизайнер жилых и общественных интерьеров.

Родился в 1962 году в Комсомольске Донецкой области. В 1985 году окончил СВВМИУ по специальности инженер (эксплуатация физико-энергетических установок). Работал в СХПМ (1987).

С 1991 – участник различных международных выставок.

С 2003 – вице-председатель Творческого союза художников и искусствоведов «Академия абстракционизма», Севастополь.

Персональные выставки:

Февраль 1994 – «Гибель экс-кадра», музей «Київська фортеця», Киев;

1998 – «Первая-непервая», СДПП, Восставших 6;

Июль 2005 – «Протатиски или пельмени с неба» совместно с дочерью Дарьей Якшиной, галерея «Арта», Севастополь;

2007 – «След лица», галерея «Март», Севастополь;

2008 – «Аддукты», Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого;

2013 – «Послевкусие», арт-отель «Украина»;

2013 – «Недопятнанные мысли», Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого;

2017 – арт-отель «Украина».

Работы Г.И. Якшина находятся в фондах Севастопольского художественного музея им. П.М. Крошицкого, Симферопольского художественного музея, галереи «Арта «1-10» (Севастополь) и других частных коллекциях.



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