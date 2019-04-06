«Моя такая разная гуашь» – персональная выставка Анны Черей

6 апреля 2019     34
«Моя такая разная гуашь» - персональная выставка Анны Черей

8 апреля в мультимедийном зале ЦГБ им. Л.Н. Толстого начнёт работать персональная выставка Анны Черей «Моя такая разная гуашь».

В экспозиции 17 листов в технике гуашь, созданные юным автором в 2018 году. Эти иллюстрации, зарисовки и эскизы, картины отличаются авторской наблюдательностью, заметной самостоятельностью, серьезными композиционным и колористическим решениями.

Жанровое разнообразие – бытовая сценка, натюрморт, марина, портрет-тип, портрет-прогулка, иллюстрация – характерно для учащихся Севастопольской художественной школы. Анна уверенно и смело высказывается «на тему», наполняя плоскость листа мыслями, эмоциями, впечатлениями, рассуждениями.

Художник-рассказчик, она, конечно, пробует все возможности графических техник, но и красота живописи уже во многом ей осознается. Этим во многом определяется выбор гуаши как основного материала: гуашь, наравне с акварелью, отличается универсальностью.

Экспозицию дополняют аппликация – вольная вариация на тему матиссовского «Танца» – и два акварельных эскиза-поиска иллюстрации, дающих представление о интересе автора к работе со шрифтами.

Весна – традиционное время проектных выставок учащихся художественной школы в Толстовке. Художник-педагог Валерий Валерьевич Либа каждый год открывает широкой публике таланты молодых авторов. В творческом пространстве библиотеки расцветают новые имена, делают первые шаги в профессию, читают, смотрят и растут.

Приходите и вы полюбоваться, наполниться настроением весны и творческой радости.

Выставка действует на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с искусством книги и искусством коммуникации. Выставку сопровождает просветительский блок – тематические фильмы и интерактивные, игровые программы из медиатеки международной сети информационно-образовательных центров Государственного Русского музея (Санкт-Петербург); показы обновленной коллекции Кабинета диковинных книг ЦГБ им. Л.Н. Толстого.

 
Место проведения: ул. Ленина 51
Вход свободный

Ежедневно с 10:00 до 20:00
Контактный телефон для регистрации
на групповую программу: +7(978) 023-81-29


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