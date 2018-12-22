«Дары Волхвов» – праздничная выставка работ молодых художников из творческого объединения МОСТ

22 декабря 2018     90
«Дары Волхвов» - праздничная выставка работ молодых художников из творческого объединения МОСТ

Вот и приблизились Новогодние праздники! Мороз еще не щиплет нос, а время ожидания чудес, подарков от близких людей стоит у порога, переминаясь теплыми валенками.
Новый год дарит нам много радости, музыкальных поздравлений, культурных событий и свежих эмоций.

Именно поэтому выставка «Дары Волхвов», которая откроется 24 декабря в ЦГБ им. Л. Н. Толстого, является так ожидаемым перед наступлением Нового года событием.
Открытие выставки состоится в зале Информационно-образовательного центра Виртуального филиала Русского музея.

Сердечно приглашаем вас посетить это сказочное мероприятие, где в роли библейских «Волшебников» выступят молодые художники из творческого объединения МОСТ.

Выставка станет подарком для всех ценителей искусства, которые смогут не только полюбоваться авторскими картинами и керамикой, но и сделать себе подарок в виде картины.
Идет отсчет последних недель перед наступлением 2019 года. Самое время поднять в высоту небес свой взор и увидеть свет Рождественской звезды.
Она приведет вас именно к нам, на торжественное открытие выставки «Дары Волхвов».

Яркая экспозиция подобна искрящемуся снегу, а многоцветие красочных полотен аллегорически является «Дарами» к празднику.

Открытие выставки состоится 24 декабря в 16:00

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