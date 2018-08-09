«Детский альбом» – персональная выставка Киры Эмеретли

9 августа 2018     67
«Детский альбом» - персональная выставка Киры Эмеретли

10 августа в Центре творческих индустрий РАМА состоится открытие персональной выставки севастопольской художницы Киры Эмеретли «Детский альбом».

Новая персональная выставка Киры Эмеретли, представленная Севастопольским региональным отделением Союза Художников России, объединена названием «Детский альбом». Более 70 работ вошли в эту экспозицию. Живопись на холсте и в технике левкаса на дереве, графика в различных техниках и форматах – все эти работы написаны художником за последние 4 года. Некоторые из них уже выставлялись и участвовали в различных проектах в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Израиле, а некоторые – совсем свежие, написанные за последние недели и выставляются впервые.

Открытие 10 августа в 16:00 по адресу Репина, 21, Зимний зал

Выставка продлится до 24 августа. Вход свободный.

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