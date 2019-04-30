«За год до Великой Победы. Севастополь – 1944» – совместная выставка Севастопольского военно-исторического музея и музея «Сталинградская битва»

25 апреля 2019 года в Культурно-выставочном центре Музея (ул. Ленина, 35) состоялось открытие совместной выставки Севастопольского военно-исторического музея-заповедника и музея-заповедника «Сталинградская битва»: «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944», посвященной 74-й годовщине Великой Победы и 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

На выставке представлены экспонаты из фондовых коллекций двух музеев, история которых связана с именами героических освободителей Севастополя.

В церемонии открытия выставки принимали участие: Главный федеральный инспектор по г. Севастополю аппарата Полномочного представителя Президента в Южном федеральном округе Александр Антонцев, председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного Собрания г. Севастополя Татьяна Щербакова, заместитель директора по научно-музейной и образовательной деятельности музея-заповедника «Сталинградская битва» Сергей Иванюк, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева, заведующая сектором Великой Отечественной войны Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Ирина Агишева, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко. Все выступавшие отметили уникальность экспонатов, представленных на выставке, а также важность музейного сотрудничества Музея обороны Севастополя и музея-заповедника «Сталинградская битва».

Директор Музея Николай Мусиенко подчеркнул, что данная выставка открыла комплекс музейных мероприятий, посвященных нашей Великой Победе, и поблагодарил коллективы обоих музеев за совместную работу.

Выставка «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944» открылась в рамках научно-практической конференции «Крымская наступательная операция. Значение. Итоги. Правда и ложь», в которой принимают участие представители научной общественности из разных регионов и городов России.

Совместная музейная выставка будет открыта до конца лета.