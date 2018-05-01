«Искусство победителей» – выставка произведений художников-фронтовиков в музее Крошицкого

В канун Дня Победы севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого и Галерея Арт-Бульвар представляют выставку «Искусство победителей».

На выставке будут представлены работы севастопольской галереи «Арт-Бульвар». В экспозиции представлены произведения художников-фронтовиков: М.А. Афанасьева, П.М. Коломойцева, М.В. Кобыленкова, П.П. Мирошниченко, З.И. Филиппова, М.Ф. Чухланцева, Г.Я. Брусенцова, Саушкина П.К. и многие другие.

Их судьбы полны драматизма и неожиданных поворотов, но их любовь к живописи, раз возникнув, не угасает. Свою жизнь они сумели связать с творчеством, стараясь и до нас донести ту красоту мира, которая открылась им. На выставке представлены работы-воспоминания о Великой Отечественной войне, а также яркая, сочная крымская живопись, своеобразная ода миру и спокойствию, ведь война особенно обостряет чувства любви к живой природе, к красоте мирной жизни. Эмоций от просмотра столь же много, как и неизмеримо много благодарности от осознания вклада ветеранов в Великую Победу.

Вернисаж выставки состоится 4 мая в 16 часов. Зал №2

Выставка продлится с 4 мая по 15 мая.



Фото Анны Корниловой