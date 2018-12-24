«История Севастополя: о мужестве и славе» – экспозиция на основе фондовых коллекций музея героической обороны и освобождения Севастополя

24 декабря 2018     76
«История Севастополя: о мужестве и славе» - экспозиция на основе фондовых коллекций музея героической обороны и освобождения Севастополя

27 декабря 2018 года в 14.00 в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится открытие выставки «История Севастополя: о мужестве и славе».

Севастополь – особый город в русской истории. Он окружен ореолом героики, доблести и славы. С ним связаны знаменательные события. В него вложена частица сердца многих прославленных сынов и дочерей России.

Город основан 235 лет назад как военный порт и крепость на берегу Ахтиарской бухты. 3 (14) июня 1783 г. были заложены первые каменные постройки нового города. Этот день стал днем рождения города. Название «Севастополь» (в переводе с греческого «величественный город», «город, достойный поклонения») город получил по указу Екатерины II от 10 (21) февраля 1784 г.
Севастополь сыграл важную роль в Крымской (Восточной) войне 1853 – 1856 гг. благодаря беспримерному мужеству защитников в дни первой героической обороны. С 1871 г. город интенсивно развивался как военно-морская база, промышленный, научный, культурный центр юга России.

В период Великой Отечественной войны Севастополь прославился героической второй обороной 1941–1942 годов и победоносным освобождением в мае 1944 года и в числе первых стал городом-героем.

Восстановление города после Великой Отечественной войны вошло в историю как третий подвиг Севастополя.

В настоящее время город-герой Севастополь – это главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации, город федерального значения, гордящийся своей историей и устремленный в будущее.

Выставка «История Севастополя: о мужестве и славе», созданная на основе фондовых коллекций Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, знакомит с историческим прошлым и настоящим города, рассказывает о людях, оставивших яркий след в его славной истории.

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