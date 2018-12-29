28 декабря в КИЦ были подведены итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками

28 декабря в Культурно-информационном центре подвели итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками. 128 работ были представлены на выставке декоративно – прикладного творчества «Наряжаем ёлку вместе».

В конкурсе участвовали школьники, кадеты, воспитанники детско-юношеских клубов, центров детского творчества, детских садов. Ребята смогли попробовать себя в роли дизайнеров и художников, создавая свою эксклюзивную елочную игрушку. Творчество, умение и фантазию проявили все участники конкурса. Полёту детской фантазии, кажется, нет предела. В умелых руках при помощи бумаги и ткани, клея и ножниц, красок и ниток на свет появились чудесные вещицы. Многие работы хочется взять в руки и долго рассматривать. Порой не сразу и определишь, из чего сделана та или иная игрушка. Каждая уникальна по-своему.

«Посетители нашей выставки были поражены качеством и красотой сделанных игрушек. Выбрать победителей из такого множества удивительных творений довольно сложно! Главная цель нашего конкурса – «нарядить» красавицу — ёлку оригинальными и неповторимыми игрушками достигнута! Спасибо всем ребятам, родителям и педагогам за активное участие, проявленную фантазию и творческий подход», — отметила начальник отдела культурно — досуговой деятельности Марина Сидорец, вручая дипломы преподавателям студий и кружков детского творчества.

Без подарка в канун Нового года не остался никто. После церемонии награждения все участники конкурса получили приглашение на премьеру новогодней музыкальной сказки «Тайна заколдованного царевича».



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой