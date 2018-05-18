«Квадрат Ярышкина» – выставка живописи и керамики Анатолия Ярышкина

18 мая 2018     47
«Квадрат Ярышкина» - выставка живописи и керамики Анатолия Ярышкина

23 мая в выставочном зале Севастопольского отделения Союза художников России состоится открытие персональной выставки Анатолия Ярышкина «Квадрат Ярышкина».

Благодаря работам Анатолия Леонидовича Ярышкина выставочный зал на некоторое время превратится в выдуманный мир, наполненный образами, полюбившимися многим почитателями творчества художника.

Творческий микс из сплава стекла, смальты и драгоценных металлов, надглазурная роспись – эти техники уже давно стали визитной карточкой его творчества, а имя автора – брендом творческого Севастополя. Причудливые бутылочные натюрморты, почти сказочные пейзажи и женские образы, рыбы и букеты – основные тематические направления работ, представленных на выставке.

Небольшие по формату работы Ярышкина – как квадратные окна, приоткрывающие зрителюмир художника. В этот фантастический мир нельзя войти, им можно любоваться, его можно рассматривать, можно поддаться воздействию образов автора и начать самому увлечённо погружаться в творческие процессы. А можно, взглянув на наш город, увидеть его глазами художника – мирно расположившийся у моря город моряков, рыбаков, с домиками и лодками, цветущей сиренью и котами.

Кошачья тема у Анатолия Ярышкина неотделима от лежащего у моря Севастополя и Крыма. Она сплетена в иллюстративный ряд наблюдений приморской жизни через образную подачу «туристов» и «местных» – два мира, две философии, два отношения и два восприятия, два мироощущения и поведения, выстроенные в забавные сюжетные зарисовки, лёгкие по манере исполнения и вызывающие улыбки зрителей.

Открытие выставки 23 мая в 16:00 по адресу: Севастополь, ул. Репина, 21, выставочный зал Союза художников
График работы: понедельник – пятница, с 10:00 до 17:00
Выставка продлится до 3 июня, вход свободный.

 
Фото Елены Лещинской news.sevas.com

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