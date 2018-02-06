Книжная графика Надежды Володиной и Константина Кулешова

8 февраля 2018 в 17:00 в Мультимедийном зале Виртуального филиала Русского музея Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого состоится открытие выставки Книжной Иллюстрации из работ студентов Института графики и искусства книги им. В. А. Фаворского.

Авторы – Надежда Володина и Константин Кулешов.

Надежда Володина и Кулешов Константин – не волшебники, они только учатся. Они – студенты-книжники. Специальность, как многие полагают, «уходящая». Однако… век технологий с особой надеждой смотрит на творчество, фантазию, умение думать и создавать, визуализировать… мечтать. А потому молодость и талант выбирают книгу!

На выставке представлены иллюстрации, выполненные в различных, преимущественно печатных, техниках. Все иллюстрации являются решением определенных задач. Авторы осваивают традиционные подходы и уверенно формулируют свои наблюдения, размышления.

Среди работ – сделанные в последние несколько лет к произведениям классической и неклассической литературы, а также к разным житейским случаям. Это, конечно, образы книг любимых. Но художники намеренно, будто «извлекают» из них самую соль, показывают те фрагменты, которые на их взгляд, важнее прочих. Не смущайтесь этой фрагментарностью. Мир книжной иллюстрации позволяет видеть в частном целое, в малом большое. Этот мир прекрасен, интересен, ярок, даже в лаконичном цветовом изложении.

Выставка камерная и носит просветительский характер. Зрителю предоставляется возможность не только насладиться красотой, но и заглянуть в мастерскую художника-иллюстратора, художника-графика – все время работы выставки действует лекторий Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» (посещение по предварительной регистрации), показы Кабинета диковинных книг Толстовки.

Выставка проходит на проектной платформе Азъбукарт (искусство, книги, коммуникация) при участии художников Виталия и Валерия Либа.

О художниках:

Константин Кулешов и Надежда Володина уроженцы Севастополя. Первые серьезные творческие шаги, конечно, связаны с Художественной школой. Обучение у художников-педагогов Михаила Михайловича Гурьева, братьев Валерия и Виталия Либа, Алексея Владимировича Дрич сформировало технические навыки и, в некоторой мере, определило художественные предпочтения. Искусство книги для Надежды стало естественной ступенью развития в творчестве. Осознанный путь к искусству книги для Константина начался во время обучения на факультете социологии Киевского университета. Следующим шагом к достижению вершин мастерства стал для обоих Московский университет печати им. Ивана Федорова ― лучший профильный вуз и единственный вуз России и СНГ, осуществляющий комплексную подготовку для всего спектра профессий в медиаиндустрии. Художники работают как живописцы и графики. Работают со шрифтом и другими элементами оформления изданий, создают станковые произведения, иллюстрации в техниках линогравюры, офорта, монотипии и гуаши.

Экспозиция работает в Мультимедийном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) без выходных.

Регистрация на групповое посещение по тел.: +7 978 023 81 29