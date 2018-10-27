«Комсомольская юность Севастополя» – экспозиция в выставочном центре музея героической обороны

27 октября 2018     72
«Комсомольская юность Севастополя» - экспозиция в выставочном центре музея героической обороны

23 октября 2018 года председатель Севастопольского Морского Собрания Виктор Павлович Кот передал в Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя предметы из своей личной коллекции для экспонирования на выставке «Комсомольская юность Севастополя».

Виктора Кота с Музеем связывает многолетняя дружба, он является активным участником многих музейных мероприятий. Это человек, для которого любовь к морю, служение флоту, сбережение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи, возрождение традиций Севастопольского Морского Собрания являются смыслом всей жизни.

Виктор Павлович Кот родился в 1956 году в Белоруссии. В 1976 г. с отличием окончил Херсонское мореходное училище рыбной промышленности, работал судовым механиком в компании «Мортрансфлот» (Калининград), затем с отличием окончил Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала С.О. Макарова, аспирантуру, в 2003 году защитил докторскую диссертацию. В 1998 году назначен директором по развитию компании и техническому менеджменту ОАО «Югрефтрансфлот», с 2011 года – директор по флоту.

Экспонаты, которые были переданы Виктором Котом на выставку «Комсомольская юность Севастополя», – это документы, фотографии, личные вещи. Один из экспонатов – красное знамя с портретом В.И. Ленина как символ эпохи, которой посвящена музейная выставка.

Выставка «Комсомольская юность Севастополя» откроется 29 октября в 11.00 в Культурно-выставочном центре Музея по адресу: ул. Ленина, 35. Выставка продлится две недели, вход свободный.

Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


«Комсомольская юность Севастополя» - выставка к 100-летию ВЛКСМ «Комсомольская юность Севастополя» – выставка к 100-летию ВЛКСМ

29 октября 2018 года массовая молодёжная организация в СССР – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) – отметит 100-летний юбилей.

«Ни дня без линии» - выставка графики Аллы Лебеденко «Ни дня без линии» – выставка графики Аллы Лебеденко

20 октября в 15:00 в Центре творческих индустрий «РАМА» (Репина, 21, Ангар) состоится открытие персональной выставки Лебеденко Аллы «Ни дня без линии».

«Рожденный морем» - выставка работ Ильи Каца в Херсонесе «Рожденный морем» – выставка работ Ильи Каца в Херсонесе

С 24 августа по 24 октября Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», галерея «Веллум» и галерея «Арт-Бульвар» представляют выставку «Рожденный морем». В экспозиции представлено более двух десятков живописных произведений И. Каца из коллекции Л. Агафоновой и галереи «Арт-Бульвар». Увлеченность автора картин путешествиями и водным простором воплотились в пейзажах, наполненных воздухом и романтическим настроением. Представитель знаменитой южнорусской художественной школы… читать »

«Детский альбом» - персональная выставка Киры Эмеретли «Детский альбом» – персональная выставка Киры Эмеретли

10 августа в Центре творческих индустрий РАМА состоится открытие персональной выставки севастопольской художницы Киры Эмеретли «Детский альбом». Новая персональная выставка Киры Эмеретли, представленная Севастопольским региональным отделением Союза Художников России, объединена названием «Детский альбом». Более 70 работ вошли в эту экспозицию. Живопись на холсте и в технике левкаса на дереве, графика в различных техниках и форматах… читать »

Авторская экскурсия по выставке «Русь уходящая» Авторская экскурсия по выставке «Русь уходящая»

8 августа в Центре РАМА, в последний день работы экспозиции, состоится авторская экскурсия по выставке «Русь уходящая». Экскурсию проведет Владимир Филиппов, участник выставки, член Союза фотохудожников России, фотограф и преподаватель. Владимир расскажет о том, как собирался проект, о культуре и быте жителей Русского севера, о важности визуальных свидетельств культуры и искусстве фотографии. Когда: 8 августа… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info