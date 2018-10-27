«Комсомольская юность Севастополя» – экспозиция в выставочном центре музея героической обороны

23 октября 2018 года председатель Севастопольского Морского Собрания Виктор Павлович Кот передал в Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя предметы из своей личной коллекции для экспонирования на выставке «Комсомольская юность Севастополя».

Виктора Кота с Музеем связывает многолетняя дружба, он является активным участником многих музейных мероприятий. Это человек, для которого любовь к морю, служение флоту, сбережение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи, возрождение традиций Севастопольского Морского Собрания являются смыслом всей жизни.

Виктор Павлович Кот родился в 1956 году в Белоруссии. В 1976 г. с отличием окончил Херсонское мореходное училище рыбной промышленности, работал судовым механиком в компании «Мортрансфлот» (Калининград), затем с отличием окончил Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала С.О. Макарова, аспирантуру, в 2003 году защитил докторскую диссертацию. В 1998 году назначен директором по развитию компании и техническому менеджменту ОАО «Югрефтрансфлот», с 2011 года – директор по флоту.

Экспонаты, которые были переданы Виктором Котом на выставку «Комсомольская юность Севастополя», – это документы, фотографии, личные вещи. Один из экспонатов – красное знамя с портретом В.И. Ленина как символ эпохи, которой посвящена музейная выставка.

Выставка «Комсомольская юность Севастополя» откроется 29 октября в 11.00 в Культурно-выставочном центре Музея по адресу: ул. Ленина, 35. Выставка продлится две недели, вход свободный.